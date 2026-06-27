開催：2026.6.27

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 6 - 2 [カブス]

MLBの試合が27日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとカブスが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキー、対するカブスの先発投手はコリン・レイで試合は開始した。

5回表、4番 鈴木誠也 6球目を打ってセンターへのホームランでカブス得点 MIL 0-1 CHC

6回裏、7番 ギャレット・ミッチェル 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 2-1 CHC、9番 デービッド・ハミルトン 3球目を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 3-1 CHC

7回裏、4番 ウィリアム・コントレラス 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 5-1 CHC

8回表、4番 鈴木誠也 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでカブス得点 MIL 5-2 CHC

8回裏、1番 クリスチャン・イエリチ 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 6-2 CHC

試合は6対2でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーで、ここまで9勝3敗0S。負け投手はカブスのイーサン・ロバーツで、ここまで0勝2敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で2打数、1安打（1HR）、2打点、打率は.260となっている。

ここまでブリュワーズは50勝29敗で（ナ・リーグ）中地区1位。一方カブスは44勝38敗で7.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-27 13:54:40 更新