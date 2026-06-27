イギリス最大の独立系映画祭「レインダンス・フィルム・フェスティバル」で、日本人監督の作品が国際長編部門の最優秀賞にノミネートされましたが、惜しくも受賞は逃しました。

イギリス最大の独立系映画祭「レインダンス・フィルム・フェスティバル」。映画界の巨匠、クエンティン・タランティーノ監督らが無名時代に参加したことで知られています。

その映画祭で日本人の清水友翔監督の作品「トーキョーナイトフォール」が国際長編部門の最優秀賞にノミネートされました。

「トーキョーナイトフォール」は孤独を抱えながら「死」と向き合い、葛藤する若者の姿を描いたヒューマンドラマです。

なぜ、若者の「死」をテーマに選んだのか。そこには、監督自らの経験があるといいます。

『トーキョーナイトフォール』 清水友翔 監督

「ロサンゼルスに4年住んでいたときにコロナが流行り始めて。いきなり誰とも接することができない、言語も通じないという感じがすごく孤独で。本当に苦しい時って、自分と同じ、共感できるもので救われることもあると思うので、当事者にとってプラスになる作品にしたいなと思いました」

映画祭の主催者は、イギリスの若者の間にも広がる「孤独」というテーマを独自の視点で描いたことを評価。

レインダンス映画祭 創設者 エリオット・グローブ氏

「この作品には、世界中どこにいる人の心にも響く普遍的な物語があります。それは『孤独』という誰もが抱える感情に触れているからです」

惜しくも受賞は逃したものの、プレミア上映には多くの観客が詰めかけました。

「トーキョーナイトフォール」は日本では来月、公開予定です。