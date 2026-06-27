2011年、カタール・ドーハで開催されたアジアカップ準決勝。韓国が日本に敗れた直後、韓国芸能人がSNSに投稿した内容が物議を醸した。

【画像】「日本が…」韓国のSNSで拡散された“1枚の画像”

「こうなった以上、日本には頑張ってもらって北東アジアのプライドを守ってほしい」「かなり良い試合だった。韓国チーム、よくやった。これからは日本を応援しよう」

当時、これらの発言はすぐさま激しい逆風にさらされた。歌手のSE7EN（セブン）や俳優のソン・ベッキョンらは「売国奴」との非難に直面し、最終的に謝罪文を掲載する事態に追い込まれた。

韓国社会において日本を応援する行為は、単なるスポーツの好みではなく、事実上の「愛国心の境界線」として受け止められてきた。そのタブーが揺らいだのが、15年後の2026年北中米ワールドカップ（W杯）である。

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韓国はグループ3位に転落

事の発端は2026年6月25日。グループAの韓国代表は、グループステージ最終節で南アフリカに予想外の敗北を喫し、グループ3位に転落した。今大会は各グループ3位のうち上位8チームだけが32強による決勝トーナメントに進出できる仕組みだった。つまり、韓国の運命はもはや自力では決められなくなった。

残る試合の結果次第で、いつでも敗退が決まりかねない状況だったのだ。韓国のネット上には、すぐさま「応援ガイド表」と呼ばれるものが拡散された。韓国が32強に進出するために、どのチームを応援すべきかを整理した、いわゆる「場合の数（可能性の組み合わせ）」の計算表である。

この応援ガイド表には、「日本代表が、スウェーデンに2対0以上で勝利する」という条件も含まれていた。「日本にはジャンケンにすら負けたくない」と公言する一部の韓国人にとっては、皮肉な展開だった。

日本の勝利が「命綱」に

さらに悪いことに、状況はますます切迫していった。日本対スウェーデン戦を前に行われたグループEのドイツ対エクアドル戦で大波乱が起きたのだ。グループ3位での敗退が濃厚とみられていたエクアドルが、格上のドイツを2対1で破り、勝ち点4を獲得。グループA・3位の韓国（勝ち点3）を追い抜いてしまった。韓国が期待していた「組み合わせ」が、一つ消滅した瞬間だった。

ここで日本がスウェーデンに2点差以上で勝ってくれなければ、韓国の決勝トーナメント進出の確率はさらに低下する。日本の勝利がそのまま韓国の「命綱」になっていた。

「日韓の感情はひとまず脇に置くべきだ」韓国メディアの報道

エクアドルの勝利が確定した瞬間、インターネットメディアの『アジア経済』は、「“日本人以上に日本チームを応援しなければならない羽目に” 韓国、遠のく32強の条件」と題した記事で、日本を応援せざるを得ない状況に置かれた韓国のサッカーファンの複雑な心境を報じた。

また、『朝鮮日報』のインターネット版は、「今日ばかりは『我が国』の日本、ホン・ミョンボ（洪明甫）監督率いる韓国代表の命運がかかったスウェーデン戦のスタメン公開」と題した記事を掲載した。「ホン・ミョンボ監督のおかげで、韓国のサッカーファンは朝8時から日本代表を応援する羽目になった」とし、「日韓の感情はひとまず脇に置くべきだ。自らチャンスを逃し、歴史的な拙戦を演じたホン・ミョンボチームを、日本が爽快なゲームメイクで息を吹き返させてくれるか注目される」と伝えた。



監督のホン・ミョンボ監督。6月25日の記者会見で「監督の役割が不十分だったと言われても仕方がない」と述べた ©AFP＝時事

朝8時、ついに運命の日本対スウェーデン戦がキックオフを迎えると、お茶の間ではJTBCやKBSが、オンラインではNAVERが試合をリアルタイムで生中継した。普段なら日本の敗北や苦戦を望む声が多かったはずのNAVERのライブ配信コメント欄だったが、この日ばかりは様子が違った。

画面の横には、プライドを脇に置いて日本の大勝を必死に祈る、韓国のサッカーファンによる「笑うに笑えない」コメントが息つく暇もなく投稿され続けた。

「今日ばかりは日本のファンだ」「前田、ありがとう！」

「俺たちのW杯はここからだ」

「日本、頑張れ！ 日本を応援するために（W杯配信サービスの）有料会員に登録しました」

「今日ばかりは日本のファンだ」

「ドイツを応援して裏切られたから、今度は日本に乗り換えた。頼むから勝ってくれ！！」

「俺たちの試合は終わったが、ここからが本当のW杯の始まりだ」

後半11分、日本の前田大然の足元から先制ゴールが生まれると、コメント欄は一気に盛り上がった。

「前田、素敵なプレゼントをありがとう！！！」

「お兄様方、もう1点お願いします」

「クソッ、これぞサッカーだよ！ 展開が早すぎてスペインかと思ったわ」

「本当に上手いな。なんかイライラするけど、ありがたい」

「日本の応援歌がいつの間にか頭から離れない」

スウェーデンの同点ゴールが決まると…

その後、スウェーデンに同点ゴールを許し、膠着状態のまま試合が進むと、韓国のファンは焦り始めた。

「審判がスウェーデンに有利な判定ばかりしている気がする」

「スウェーデンはなんでこんなに時間を稼ぐんだ？ IKEAのベッドサッカー（遅延行為）か？」

「このままだと可能性がまた一つ消える。頼む、日本！！！」

結局、韓国のサッカーファンの期待とは裏腹に、日本はスウェーデンと引き分けに終わった。

これにより韓国は、引き続き残りの試合の勝敗に自らの運命を委ねることとなった。特に次の試合である「オーストラリア対パラグアイ」では、オーストラリアが勝利することが条件だった。

「皆さん、次の応援チームはオーストラリアです」

「夜明けはドイツ人、朝は日本人、昼はオーストラリア人になる俺……」

「後半の戦い方を見る限り、日本も32強でブラジルに潰されそうだな」

韓国は決勝トーナメントに進出できるか？

しかし、韓国の期待とは裏腹に、オーストラリア対パラグアイの試合も引き分けに終わり、すでに最終節を終えたグループのうち、C組のスコットランドを除く4つの3位チームが韓国を上回ることが確定した（26日時点）。まだ最終節を終えていない残り6つのグループのうち、少なくともあと3つのグループで韓国より成績の低い3位チームが出て初めて、韓国は決勝トーナメント進出を確定させることができる。

歴代対戦成績では常に伯仲してきたサッカーの日韓戦だが、ここ数年は日本の優勢が際立っていたのは事実である。そして今回のW杯は、両国のサッカー界の格差を決定づける舞台となりつつある。しかし、ボールは丸く、シナリオはまだ終わっていない。

韓国のサッカーファンは、今なお韓国が劇的に32強に滑り込み、日本チームとともにトーナメントを勝ち上がって、16強の舞台で歴史的な直接対決を繰り広げることも期待している。

（金 敬哲／Webオリジナル（外部転載））