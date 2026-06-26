アーク、「GeForce RTX 5090」搭載の14モデル対象にメモリ倍増キャンペーン。128GB搭載モデルは256GBに
パソコンショップアークは6月25日、独自に展開するメイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドにおいて、販売中のGeForce RTX 5090 Founders Edition搭載モデル計14製品を対象にメモリ倍増キャンペーンを開始した。実施期間は7月21日までで、先着合計100台まで。
アーク、「GeForce RTX 5090」搭載の14モデル対象にメモリ倍増キャンペーン。128GBは256GBに
対象のGeForce RTX 5090 Founders Edition搭載PCを購入すると、先着で100代までの注文でメモリの容量が2倍になるキャンペーン施策。通常の64GB（32GBx2枚）から128GB（64GBx2枚）に、通常128GB（64GBx2枚）モデルは、256GB（64GBx4枚）に無料でアップグレードされるというもので、大容量メモリの購入が難しい今とてもお得な施策になっている。
アーク、「GeForce RTX 5090」搭載の14モデル対象にメモリ倍増キャンペーン。128GBは256GBに