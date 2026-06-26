森保監督 勝つ気満々「勝つチャンスはある。本気のブラジルと戦えることは楽しみ」【サッカーW杯】

森保一監督（c）SANKEI

＜2026年6月26日 FIFAワールドカップ2026 グループF第3節 日本 1-1 スウェーデン＞

【試合速報】グループF 日本 vs スウェーデン｜FIFAワールドカップ（サッカーW杯）2026 北中米大会

サッカー日本代表が6月25日（日本時間）、ワールドカップ（W杯）北中米大会のグループステージ最終戦でスウェーデン代表と1-1で引き分け、F組2位でグループステージを突破。

ノックアウトステージ1回戦でW杯優勝5回を誇るブラジルとの対戦が決まった。日本のノックアウトステージ進出は3大会連続。

6月29日（日本時間30日）にヒューストンでW杯優勝6回を目指すサッカー王国と対戦する。オランダはモンテレイでC組2位のモロッコと対戦する。

日本とブラジルの対戦は、昨年10月に東京で行われた親善試合で日本が3-2の逆転勝利を収めて以来。W杯での対戦は2006年大会グループステージ（日本の1-4負け）以来となる。

ブラジルとの対戦に「強敵だが勝つチャンスはあると思う」と森保監督。昨年の親善試合の結果を引き合いに出して「我々が勝っているので、相手のモチベーションはさらに高いと思われる。本気のブラジルと戦えることを、私自身楽しみにしている」と語った。

また、ブラジル出身の指導者や選手が日本サッカーに貢献してきたことに触れて、「ブラジルは指導者も選手もたくさん日本に来ていただいて、日本サッカーのレベルアップに貢献してくださった」と感謝を示し、「いい試合をして、願わくば、我々が勝ってみなさんによろこんでいただけるようにしたい」と述べた。

MF田中碧（リーズ）は、「ここからが本当のワールドカップ。ここから自分たちの力をより試されると思う」と話して気を引き締めていた。

（KK）



＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

・全試合日程（大会スケジュール）

・グループリーグ（グループステージ）

・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）