本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
6/26（金）
EUR/USD
1.1300（6.40億ユーロ）
1.1325（25.00億ユーロ）
1.1350（26.00億ユーロ）
1.1375（18.00億ユーロ）
1.1385（8.82億ユーロ）
1.1400（27.00億ユーロ）
1.1410（15.00億ユーロ）
1.1425（12.00億ユーロ）
1.1450（13.00億ユーロ）
1.1500（15.00億ユーロ）
USD/JPY
160.00（7.55億ドル）
161.50（13.00億ドル）
GBP/USD
1.3200（5.45億ポンド）
ユーロドルは、1.1300から1.1500の範囲にまとまった規模の期限が分布している。特に現行水準に近い1.1325、1.1350、1.1400周辺には25億から27億ユーロの大規模設定が控えており、価格の上下を抑制するマグネット効果が働きやすい環境である。
ドル円は、現行レート近辺の161.50に13.00億ドルのまとまったオプションが設定されている。マグネット効果が想定される。また、下方の160.00にも7.55億ドルの設定が確認できる。
ポンドドルは、現行水準付近の1.3200に5.45億ポンドのピンポイント設定が確認される。
6/26（金）
EUR/USD
1.1300（6.40億ユーロ）
1.1325（25.00億ユーロ）
1.1350（26.00億ユーロ）
1.1375（18.00億ユーロ）
1.1385（8.82億ユーロ）
1.1400（27.00億ユーロ）
1.1410（15.00億ユーロ）
1.1425（12.00億ユーロ）
1.1450（13.00億ユーロ）
1.1500（15.00億ユーロ）
USD/JPY
160.00（7.55億ドル）
161.50（13.00億ドル）
GBP/USD
1.3200（5.45億ポンド）
ユーロドルは、1.1300から1.1500の範囲にまとまった規模の期限が分布している。特に現行水準に近い1.1325、1.1350、1.1400周辺には25億から27億ユーロの大規模設定が控えており、価格の上下を抑制するマグネット効果が働きやすい環境である。
ドル円は、現行レート近辺の161.50に13.00億ドルのまとまったオプションが設定されている。マグネット効果が想定される。また、下方の160.00にも7.55億ドルの設定が確認できる。
ポンドドルは、現行水準付近の1.3200に5.45億ポンドのピンポイント設定が確認される。