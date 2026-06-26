本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



6/26（金）



EUR/USD

1.1300（6.40億ユーロ）

1.1325（25.00億ユーロ）

1.1350（26.00億ユーロ）

1.1375（18.00億ユーロ）

1.1385（8.82億ユーロ）

1.1400（27.00億ユーロ）

1.1410（15.00億ユーロ）

1.1425（12.00億ユーロ）

1.1450（13.00億ユーロ）

1.1500（15.00億ユーロ）



USD/JPY

160.00（7.55億ドル）

161.50（13.00億ドル）



GBP/USD

1.3200（5.45億ポンド）



ユーロドルは、1.1300から1.1500の範囲にまとまった規模の期限が分布している。特に現行水準に近い1.1325、1.1350、1.1400周辺には25億から27億ユーロの大規模設定が控えており、価格の上下を抑制するマグネット効果が働きやすい環境である。



ドル円は、現行レート近辺の161.50に13.00億ドルのまとまったオプションが設定されている。マグネット効果が想定される。また、下方の160.00にも7.55億ドルの設定が確認できる。



ポンドドルは、現行水準付近の1.3200に5.45億ポンドのピンポイント設定が確認される。

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