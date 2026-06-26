前週Vの山下美夢有は45位発進 チャンス生かせずパットに苦戦「切り替えて、あした戻せたら」
＜KPMG全米女子プロ選手権 初日◇25日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞先週の「マイヤーLPGAクラシック」で米ツアー通算3勝目を挙げた山下美夢有。「きょう1日、（パットが）決まらなかったという感じでした」とグリーン上に苦戦を強いられ、1バーディ・1ボギーの「72」でラウンド。イーブンパー・45位タイの滑り出しに、悔しさをにじませた。
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フェアウェイキープ率は78.57％（11/14）、パーオン率も77.78％（14/18）とショットは安定。「ショット自体は悪くはない」と振り返る一方で、「バーディチャンスについているホールもけっこうあった」と、思うようにパットが決められず32パット。スコアを伸ばし切れなかった要因については「パットかなと思いました」と肩を落とした。週初めの練習ラウンドでは好天に恵まれ、グリーンは比較的硬い状態だったが、火曜日夜の雨の影響でコンディションは一変。「やわらかかった」といい、ラインの読みとタッチがかみ合わず、苦しい展開が続いた。それでも、まだ初日。前週大会でも初日は61位タイと出遅れながら、2日目22位、3日目7位と着実に順位を上げ、最終的に優勝をつかみ取った。「何があるかわからないですけど、1ホール、1ホールで（バーディが）1つでも取れるようにというふうにはプレーしている。そんなに悪くはないラウンドのなかで（バーディが）1つも取れなかったところが、なんですかね…あまりいい感じではないので、切り替えて、あした戻せたらいいなと思います」と前を向いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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フェアウェイキープ率は78.57％（11/14）、パーオン率も77.78％（14/18）とショットは安定。「ショット自体は悪くはない」と振り返る一方で、「バーディチャンスについているホールもけっこうあった」と、思うようにパットが決められず32パット。スコアを伸ばし切れなかった要因については「パットかなと思いました」と肩を落とした。週初めの練習ラウンドでは好天に恵まれ、グリーンは比較的硬い状態だったが、火曜日夜の雨の影響でコンディションは一変。「やわらかかった」といい、ラインの読みとタッチがかみ合わず、苦しい展開が続いた。それでも、まだ初日。前週大会でも初日は61位タイと出遅れながら、2日目22位、3日目7位と着実に順位を上げ、最終的に優勝をつかみ取った。「何があるかわからないですけど、1ホール、1ホールで（バーディが）1つでも取れるようにというふうにはプレーしている。そんなに悪くはないラウンドのなかで（バーディが）1つも取れなかったところが、なんですかね…あまりいい感じではないので、切り替えて、あした戻せたらいいなと思います」と前を向いた。
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