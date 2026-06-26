《前半終了！ 映ったら教えてください！》

6月26日（日本時間）、自身のXでそう投稿したのは、お笑いタレントの江頭2:50。2日前からサッカー北中米ワールドカップの日本対スウェーデン戦を現地観戦することをXで報告していた江頭の、現地観客席からのポストに注目が集まった。

「江頭さんは、6月24日のXに、私服姿で《ちょっと行って来ます》とポスト。アメリカ・ダラスでおこなわれる日本対スウェーデン戦の生観戦に向かうことを示唆していました。翌25日に《到着しました！》とポストした後、次の投稿で、初めて日本代表のユニフォーム姿で朝食を食べる姿をポスト。その5時間後、金色の衣装に日の丸ハチマキを巻いたド派手な姿で《出陣！》とポストすると、現地サポーターとの写真などをあげていました。

日本対スウェーデン戦はNHKで放送され、江頭さんはスタジアムの観客としてカメラに抜かれることを狙っていたのでしょう。前半が終了した時点で、客席から冒頭のポストをおこなった形です」（スポーツ紙記者）

江頭の冒頭のポストに、X上では

《エガちゃん映らないまま後半開始》

《エガちゃん！残念ながら映らなかったよ》

などと、ユーザーたちも即座に反応。また、江頭の後ろに映り込んだ外国人女性が、江頭に冷ややかな視線を向けていることを指摘する声も多く寄せられた。

「残念ながらNHKでの試合放送では最後まで抜かれなかったようです。ただ、試合前には江頭さんのYouTube『エガちゃんねる』のプロデューサー藤野義明さんがXに《生放送に出てる笑》というコメントとともに、試合前の現地リポートで読売テレビが江頭さんにマイクを向けている写真を投稿しています。

『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（読売テレビ）の生放送で、江頭さんは『今日のスウェーデン戦、2対0でニッポン勝つぞー！』と吠えながら、手を突き上げてサポーターらを鼓舞する様子を見せていました。サポーターたちも「おー！」と呼応すると、江頭さんは手を叩いて『ニッポン』コールをしつつ、カメラマンのカメラを掴んで、自分の股間に何度もカメラを上下させるという“暴挙”に出ていました。リポーターの女性からは『江頭さん、私にカメラを返してください』と突っ込まれていました」

スタジアムの観客からの白い目を物ともしない江頭の応援も後押しとなったのか、スウェーデン戦を1対1で引き分け。日本は2位で1次リーグを突破した。NHKには映らなかったものの、しっかり地上波で存在感を示した江頭も「仕事をやってのけた」と言えそうだ。