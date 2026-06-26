新キャラクター ナヴィの声優が芹澤優さんに決定！さらにシローのアニポケ登場も解禁！：ポケットモンスター
テレ東系で毎週金曜よる6時55分から放送中のテレビアニメ「ポケットモンスター」は、来週7月3日（金）の放送にて新キャラクターの「ナヴィ」が登場。ナヴィ役を芹澤優さんが担当することが決定しました！
ミアレシティでマチエールの探偵助手をしているナヴィ。
ライジングボルテッカーズのみんなや、メタモンたちポケモンと出会うことで、どんな活躍を繰り広げるかご期待ください！
【動画】ポケットモンスター最新話 見逃し配信はこちら
そんな新たな冒険に旅立つ、ナヴィ役・芹澤優さんからコメントを頂きました！
【ナヴィ役・芹澤優さん コメント】
ナヴィ役に受かりたい思いが強く、毎晩メタモンのぬいぐるみに「どうか私を選んでください！」とお願いしていました。
そんな中マネージャーさんから「おめでとう」と言われ、大号泣。同時に関わっていく作品の大きさも実感して、浮かれていられないなと身が引き締まる思いでした。
ナヴィは物怖じしないタイプで、まず「やってみよう！」と飛び込み、失敗してもへっちゃら！何度もチャレンジできるタフさもあります！ライジングボルテッカーズの仲間より歳下だけど、お子ちゃま扱いされるのは嫌で、ちょっと大人に憧れてます。そして何よりポケモンが大好き。
皆さんが初めてポケモンをゲットした時のトキメキや、ポケモンと心を通わせて何かを乗り越えた時。あの頃の自分を重ねて「懐かしいな…」と感じてもらえるよう、全身全霊でナヴィと一緒にポケモンと向き合っていきます！
さらに6月26日（金）よる6時55分から放送される、アニメ「ポケットモンスター」スペシャルパーティー！ポケモンだらけ！！のナレーションを芹澤優さんに担当いただくことが決定！
たくさんのポケモンたちと一緒に、これまでのリコとロイの冒険を振り返りましょう！
さらに142話「ミアレシティ！新たな出会い」の予告では『Pokémon LEGENDS Z-A』にも登場している「シロー」の姿も！
シロー役を浦和希さんが担当することが決定しました！
「ワンダーボヤージュ」のキービジュアルでは、メガタイレーツと色違いのメガルカリオZが対峙している様子も描かれています。 メガシンカをしたポケモンたちのバトルにもご注目ください！
そして、シロー役の浦和希さんからもコメントを頂きました！
【シロー役・浦和希さん コメント】
力こそパワー！力こそジャスティス！
この度シローの声を務めさせていただく事になりました、浦和希です！
幼い頃から大好きだったあのポケモンの世界に参加する事が叶うとは！
感無量、胸が震えております！！
『Pokémon LEGENDS Z-A』をプレイしている方はご存知かと思いますが、シローと言えば筋肉！！熱量！！！そしてそこに隠れた理知的なところ。
それが余す事なく感じられる展開になっていると思います！
ぜひ楽しみにしていてください！
ジャスティス！！
ミアレシティにやってきたリコたちはハンサムハウスを訪れる。待っていたのはマチエールと、彼女の助手・ナヴィ！ポケモンが大好きなナヴィは、リコたちに興味津々。そんな中、マチエールのもとに「メレシー探し」の依頼が舞い込む。調査を進める一行は、「胴着を着た金髪の大男が連れていた」という情報をつかみ――！？
さらに、「アニポケ夏祭り」を今年も開催することが決定！「アニポケ夏祭り2026」のイベント内容、第一弾を公開しました。
2026年の夏も、全国各地でテレビアニメ「ポケットモンスター」のイベントが開催されます。詳細はテレビアニメ「ポケットモンスター」公式Xにてお知らせいたしますので、お見逃しなく！
イベント内容第二弾については7月中旬頃を予定しています。こちらもぜひチェックしてください！
「アニポケ夏祭り2026」イベントページ公開中！
◆ JR東日本 ポケモンスタンプラリー2026
【日程】7/16（木）〜8/31（月）
【公式HP】
首都圏36駅にポケモンのスタンプが登場！6駅、9駅、36駅と3つのステージを達成すると、それぞれこのスタンプラリーでしか手に入らない賞品をプレゼント。さらに、今年はポケモン30周年を記念して、歴代の「旅立ちの3匹」もスタンプや賞品に登場！そして、新幹線停車駅には伝説のポケモンたちも！
また、連動企画としてポケモンのラッピングが施された山手線・京浜東北線・中央線の運行や、キャプテンピカチュウサンバイザーの配布、キャプテンピカチュウのグリーティングなども実施！詳しくは「JR東日本 ポケモンスタンプラリー2026」公式サイト、公式Xをご覧ください。
※始発から終電まで（一部の駅はスタンプ設置時間が異なります）
※賞品の引き換えは9月1日（火）まで
※賞品はなくなり次第終了（先着順）となりますので予めご了承ください。
◆ 名鉄ポケモンスタンプラリー2026
【日程】7/18（土）〜9/23（水・祝）
【公式HP】
名鉄の駅や沿線施設にポケモンのスタンプが登場！スタンプ台紙は5×5のビンゴ形式となっており、縦・横・斜めのいずれか1ビンゴ達成、3ビンゴ達成、そしてすべてのマスを埋めるコンプリートで、それぞれすてきな特典をプレゼントします。
さらに、スタンプラリー参加におトクな名鉄電車全線1DAYフリーきっぷを購入し、1ビンゴ以上を達成すると「スペシャルパスケース」をプレゼント！さらに、キャプテンピカチュウサンバイザーの配布や、ポケモン仕様のラッピングトレインが運行するほか、ポケモンたちのフォトスポットも！詳しくは「名鉄ポケモンスタンプラリー2026」公式サイトをご覧ください。
※特典はなくなり次第終了となります。
◆ コロツアー2026
【日程】7/19（日）〜8/23（日）
【公式HP】
愛媛県・福岡県・大阪府・愛知県・宮城県にて開催！ポケモン達と写真が撮れるフォトスポットが登場！オリジナルステッカーのプレゼントも！
◆ 隅田川花火大会
【日程】7/25（土）
【公式HP】
モンスターボール花火とキャプテンピカチュウ花火を打ち上げ予定！
テレビでも花火の様子が見られます！
◆ いたばし花火大会
【日程】8/1（土）
【公式HP】
超巨大モンスターボール花火と、キャプテンピカチュウ花火を打ち上げ予定！会場ではリコとロイのアナウンスも！
◆ コロコロ魂フェスティバル2026
【日程】8/29（土）、8/30（日）
【公式HP】
最先端ホビー ゲーム まんが集結！！
アニメ「ポケットモンスター」ブースで最新情報やステッカーを手に入れよう！
テレビアニメ「ポケットモンスター」に関する情報は公式HP、公式Xをチェック！
■ 公式X：@anipoke_PR
■ 公式HP
■ 見逃し配信中！
ミアレシティでマチエールの探偵助手をしているナヴィ。
ライジングボルテッカーズのみんなや、メタモンたちポケモンと出会うことで、どんな活躍を繰り広げるかご期待ください！
【動画】ポケットモンスター最新話 見逃し配信はこちら
そんな新たな冒険に旅立つ、ナヴィ役・芹澤優さんからコメントを頂きました！
ナヴィ役に受かりたい思いが強く、毎晩メタモンのぬいぐるみに「どうか私を選んでください！」とお願いしていました。
そんな中マネージャーさんから「おめでとう」と言われ、大号泣。同時に関わっていく作品の大きさも実感して、浮かれていられないなと身が引き締まる思いでした。
ナヴィは物怖じしないタイプで、まず「やってみよう！」と飛び込み、失敗してもへっちゃら！何度もチャレンジできるタフさもあります！ライジングボルテッカーズの仲間より歳下だけど、お子ちゃま扱いされるのは嫌で、ちょっと大人に憧れてます。そして何よりポケモンが大好き。
皆さんが初めてポケモンをゲットした時のトキメキや、ポケモンと心を通わせて何かを乗り越えた時。あの頃の自分を重ねて「懐かしいな…」と感じてもらえるよう、全身全霊でナヴィと一緒にポケモンと向き合っていきます！
さらに6月26日（金）よる6時55分から放送される、アニメ「ポケットモンスター」スペシャルパーティー！ポケモンだらけ！！のナレーションを芹澤優さんに担当いただくことが決定！
たくさんのポケモンたちと一緒に、これまでのリコとロイの冒険を振り返りましょう！
『Pokémon LEGENDS Z-A』の「シロー」がアニメに登場
さらに142話「ミアレシティ！新たな出会い」の予告では『Pokémon LEGENDS Z-A』にも登場している「シロー」の姿も！
シロー役を浦和希さんが担当することが決定しました！
「ワンダーボヤージュ」のキービジュアルでは、メガタイレーツと色違いのメガルカリオZが対峙している様子も描かれています。 メガシンカをしたポケモンたちのバトルにもご注目ください！
そして、シロー役の浦和希さんからもコメントを頂きました！
【シロー役・浦和希さん コメント】
力こそパワー！力こそジャスティス！
この度シローの声を務めさせていただく事になりました、浦和希です！
幼い頃から大好きだったあのポケモンの世界に参加する事が叶うとは！
感無量、胸が震えております！！
『Pokémon LEGENDS Z-A』をプレイしている方はご存知かと思いますが、シローと言えば筋肉！！熱量！！！そしてそこに隠れた理知的なところ。
それが余す事なく感じられる展開になっていると思います！
ぜひ楽しみにしていてください！
ジャスティス！！
7月3日（金）放送／第142話「ミアレシティ！新たな出会い」
ミアレシティにやってきたリコたちはハンサムハウスを訪れる。待っていたのはマチエールと、彼女の助手・ナヴィ！ポケモンが大好きなナヴィは、リコたちに興味津々。そんな中、マチエールのもとに「メレシー探し」の依頼が舞い込む。調査を進める一行は、「胴着を着た金髪の大男が連れていた」という情報をつかみ――！？
今年も「アニポケ夏祭り」が開催決定！！
さらに、「アニポケ夏祭り」を今年も開催することが決定！「アニポケ夏祭り2026」のイベント内容、第一弾を公開しました。
2026年の夏も、全国各地でテレビアニメ「ポケットモンスター」のイベントが開催されます。詳細はテレビアニメ「ポケットモンスター」公式Xにてお知らせいたしますので、お見逃しなく！
イベント内容第二弾については7月中旬頃を予定しています。こちらもぜひチェックしてください！
「アニポケ夏祭り2026」イベントページ公開中！
◆ JR東日本 ポケモンスタンプラリー2026
【日程】7/16（木）〜8/31（月）
【公式HP】
首都圏36駅にポケモンのスタンプが登場！6駅、9駅、36駅と3つのステージを達成すると、それぞれこのスタンプラリーでしか手に入らない賞品をプレゼント。さらに、今年はポケモン30周年を記念して、歴代の「旅立ちの3匹」もスタンプや賞品に登場！そして、新幹線停車駅には伝説のポケモンたちも！
また、連動企画としてポケモンのラッピングが施された山手線・京浜東北線・中央線の運行や、キャプテンピカチュウサンバイザーの配布、キャプテンピカチュウのグリーティングなども実施！詳しくは「JR東日本 ポケモンスタンプラリー2026」公式サイト、公式Xをご覧ください。
※始発から終電まで（一部の駅はスタンプ設置時間が異なります）
※賞品の引き換えは9月1日（火）まで
※賞品はなくなり次第終了（先着順）となりますので予めご了承ください。
◆ 名鉄ポケモンスタンプラリー2026
【日程】7/18（土）〜9/23（水・祝）
【公式HP】
名鉄の駅や沿線施設にポケモンのスタンプが登場！スタンプ台紙は5×5のビンゴ形式となっており、縦・横・斜めのいずれか1ビンゴ達成、3ビンゴ達成、そしてすべてのマスを埋めるコンプリートで、それぞれすてきな特典をプレゼントします。
さらに、スタンプラリー参加におトクな名鉄電車全線1DAYフリーきっぷを購入し、1ビンゴ以上を達成すると「スペシャルパスケース」をプレゼント！さらに、キャプテンピカチュウサンバイザーの配布や、ポケモン仕様のラッピングトレインが運行するほか、ポケモンたちのフォトスポットも！詳しくは「名鉄ポケモンスタンプラリー2026」公式サイトをご覧ください。
※特典はなくなり次第終了となります。
◆ コロツアー2026
【日程】7/19（日）〜8/23（日）
【公式HP】
愛媛県・福岡県・大阪府・愛知県・宮城県にて開催！ポケモン達と写真が撮れるフォトスポットが登場！オリジナルステッカーのプレゼントも！
◆ 隅田川花火大会
【日程】7/25（土）
【公式HP】
モンスターボール花火とキャプテンピカチュウ花火を打ち上げ予定！
テレビでも花火の様子が見られます！
◆ いたばし花火大会
【日程】8/1（土）
【公式HP】
超巨大モンスターボール花火と、キャプテンピカチュウ花火を打ち上げ予定！会場ではリコとロイのアナウンスも！
◆ コロコロ魂フェスティバル2026
【日程】8/29（土）、8/30（日）
【公式HP】
最先端ホビー ゲーム まんが集結！！
アニメ「ポケットモンスター」ブースで最新情報やステッカーを手に入れよう！
テレビアニメ「ポケットモンスター」に関する情報は公式HP、公式Xをチェック！
■ 公式X：@anipoke_PR
■ 公式HP
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