木原稔官房長官が26日午前の記者会見で、30日付けでの交代人事が発表された茂木正官房長官秘書官について言及した。

【映像】「調査は終了したのか」質問に答える木原官房長官

茂木氏をめぐっては経済産業省に所属していた際の不倫・不正出張疑惑が月刊誌で報じられている。これを受けての対応なのかを問われた木原官房長官は「ご指摘の点については、まさに個別の人事についてでございますから、その理由をお答えすることは今までもしておりません。今回も差し控えさせていただきます」と回答した。

茂木氏の疑惑をめぐり、木原官房長官は12日の会見で「経済産業省勤務時の行動について記載されたものであることから、現在、経済産業省において確認を行っている」と述べていた。今回の交代人事を経て、記者から「経産省での調査は終了したという理解でよいか？」と問われると、木原官房長官は「現在、経済産業省等において確認作業中であります。人事上の対応の必要性の有無というものを判断する段階にはまだないと、そのように認識をしております」と答えた。

経産省での調査はいつ頃までに完了し、どのような形で公表されるかと問われると、「現在、経済産業省等において確認作業中であると伺っております。現時点で確定的にいつまでと申し上げるということは困難でありますが、出来る限り速やかに確認を進めているものと、そういうふうに承知をしております。詳細は経済産業省にお尋ねいただけたらと思います」と述べるにとどめた。（ABEMA NEWS）