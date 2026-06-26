YouTubeチャンネル「ITSUKA JAPAN」が「【ドンキホーテ観覧車】世界初の長円形！空中回転する観覧車が怖すぎる！？180度回転するゴンドラに乗ってみた【大阪・道頓堀】」と題した動画を公開しました。動画では、大阪・道頓堀のシンボルであるドン・キホーテ道頓堀店の観覧車「えびすタワー」に乗車する様子を中心に、周辺のグルメや夜のクルーズなど、王道の観光スポットを存分に満喫する様子が収められています。



ITSUKA JAPANは、ドン・キホーテ道頓堀店に併設された世界初の長円形観覧車「えびすタワー」へと足を運びます。1人1000円の一般乗車券を購入し、縁起物をモチーフにしたキャラクターが描かれた階段を上って乗り場へ向かいます。ゴンドラに乗り込み出発すると、上昇とともに座席部分が180度水平に回転する独自の仕組みを体験。視界が外側に開けると、道頓堀の活気ある街並みや、遠くにそびえる「あべのハルカス」まで見渡すことができる大パノラマが広がります。タイトルでも「空中回転する観覧車が怖すぎる！？」と触れられている通り、一風変わった構造ならではのスリルと絶景を楽しめるのが最大の特徴です。



乗車後は、ドン・キホーテの店内で多彩なお土産やグッズを見て回ります。1回600円で必ずぬいぐるみが当たる「ドンペンくじ」に挑戦すると、くじ引きの箱から引き当てたのは見事な金色のドンペンくんのぬいぐるみでした。買い物を楽しんだ後は、道頓堀で行列の絶えない人気たこ焼き店「わなか」に立ち寄ります。4種類の異なる味を一度に楽しめる「おおいり」（850円）や、たっぷりのネギとマヨネーズがトッピングされたたこ焼きを注文し、本場の味を堪能する姿が映し出されています。



日が暮れた後は、道頓堀川を巡る「とんぼりリバークルーズ」（乗船料2000円）に乗船します。水上から見上げる有名なグリコの看板や、美しくライトアップされたえびすタワーなど、きらびやかなネオンサインに彩られた夜の大阪の景色をゆったりと満喫しました。



「えびすタワー」での空中散歩から、ご当地グルメ、夜のリバークルーズまで、道頓堀の魅力を余すことなく詰め込んだ体験は、大阪観光をさらに特別なものにしてくれそうです。次の旅行の計画を立てる際には、スリル満点の観覧車や絶品グルメを取り入れた充実のルートを、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。



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