長野地方気象台は長野県気象解説情報（台風第7号）を発表しました。



台風第7号は、27日夕方から夜のはじめ頃にかけて、台風第8号は27日朝から昼前にかけて、長野県に最も接近するおそれがあります。中部と南部では26日昼前まで、河川の増水、氾濫に警戒してください。長野県では27日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。





■気象概況

台風第7号は、26日5時には久米島の北約80キロにあって、1時間におよそ20キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで中心の南東側110キロ以内と北西側75キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風第7号は、今後進路を東よりに変えながら速度を上げ、27日夕方から夜のはじめ頃にかけて長野県に最も接近するでしょう。一方、台風第8号が日本の南を北上しています。台風第8号は、これまでの予想よりも西よりの進路を通り、27日朝から昼前にかけて長野県に最も接近するでしょう。2つの台風はその後、日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。また、前線が、東シナ海から西日本と東日本を通って日本の東にのびており、ほとんど停滞しています。





■防災事項中部と南部では26日昼前まで、河川の増水、氾濫に警戒してください。長野県では27日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。長野県では、27日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。また、降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。