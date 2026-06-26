日本はスウェーデンと1-1の引き分け

日本代表は現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF最終戦でスウェーデン代表と戦い、1-1で引き分けた。

この結果、日本はグループFの2位となり、3大会連続の決勝トーナメント進出が決定。一方で、グループ3位で他グループの結果を待つ韓国にとっては厳しい結果となり、韓国メディアは「致命的引き分け」と報じている。

日本は第2戦までを1勝1分で終え、引き分け以上で2位以内での通過が決まる状況。同勝ち点で並ぶオランダ代表との首位通過争いも注目されるキックオフになった。後半11分にFW前田大然のゴールで先制したものの、その6分後にスウェーデンFWアンソニー・エランガのスーパーゴールで同点とされ、試合はそのまま1-1で終了。日本の2位通過が決まっている。

前日に南アフリカに敗れ、グループ3位が決定していた韓国にとっては、3位争いのライバルとなるスウェーデンの敗戦が望ましい状態だったが、結果的に「3位ランキング」ではスウェーデンが韓国の上を行く形に。韓国のノックアウトステージ進出に暗雲が立ち込めている。

これを受け、韓国の経済紙「Money Today」は「日本が致命的引き分け→ホン・ミョンボが絶望。最悪のシナリオで3位争いに赤信号」と報道。「自力でのノックアウトステージ進出を手放したホン・ミョンボの運命が揺れ動いている。グループEとグループFが終わり、ノックアウトステージに行けるかは霧の中だ」と、厳しい状況にあることを伝えていた。

グループFまでの全試合を終え、韓国は3位チームの中で5位。全グループの試合を終えて8位までに入れば、ノックアウトステージに進出することができる。（FOOTBALL ZONE編集部）