【ソウル＝藤原聖大】日本企業を相手にした元徴用工（旧朝鮮半島出身労働者）訴訟で勝訴した原告らに賠償金相当額を支払う韓国政府傘下の「日帝強制動員被害者支援財団」理事会は２５日、「知日派」として知られる沈揆先（シムギュソン）理事長の解任決議案を可決した。

沈氏は近く、行政安全相に解任される見通しだ。

左派の李在明（イジェミョン）政権が解任を求めていた。日韓関係の改善を目指して元徴用工訴訟問題の解決策を示した保守の尹錫悦（ユンソンニョル）政権が任命した沈氏が解任されることにより、日韓関係の基盤となる解決策が李政権下で維持されるのかどうか不透明になっている。

財団は、元徴用工訴訟問題で大法院（最高裁）が日本企業に支払いを命じた賠償金の相当額を解決金として勝訴が確定した原告に支払う組織だ。財団などによると行政安全省による監査の結果、沈氏は、解決金の受け取りを拒否した原告に向けた裁判所への供託手続きに際し、財団名義の偽造した印鑑を使うことを黙認したという。

沈氏は、保守系主要紙・東亜日報の東京特派員や編集局長を歴任した。２０２２年１０月から理事長を務めた。沈氏は３月、印鑑の偽造は「意図的なものではない」と本紙の取材に答えていた。

新たな理事長は李政権が任命する。李氏は昨年８月の本紙とのインタビューなどで尹政権の解決策を維持する方針を示しており、その方針に沿った人選と財団運営がなされるのかどうかが注目される。

最大の問題が、企業などの寄付によって賄われている財団の資金が不足し、昨年５月を最後に解決金の支払いが滞っていることだ。支払いを待つ原告は約４０人に上るとみられる。資金が不足しているため、原告が解決金の受け取りを拒否した場合、裁判所へ相当額を預けて原告に渡したとみなす供託も出来ない。

財団が資金不足に陥ったのは、政権交代により政府や財団の間で連携が不足し、機能不全に陥っていたことが一因だ。新たな理事長が財団を立て直し、企業からの寄付を集められるかどうか手腕が問われる。

元徴用工訴訟は現在も継続中で、支払いを待つ原告は増え続ける可能性が高い。未払いが長引けば、原告らが日本企業の資産の現金化を求めて解決策の枠組みが崩壊し、再び日韓関係に悪影響を及ぼすシナリオも否定できない。