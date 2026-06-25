GREEN×EXPO 2027、日比谷花壇グループ「サステナブル×五感体験型」のグリーンショップ＆カフェを出店内定
グリーンショップの内観イメージ ※イメージであり、今後変更となる場合がある
株式会社日比谷花壇は、2027年に横浜市で開催される国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」において、一般営業出店施設「グリーンショップ」の出店事業者として内定した。本博覧会において、来場者が花や植物を直接購入できるグリーンショップの出店形態は、日比谷花壇グループが唯一だ。来場者が来園時にも退園時にも立ち寄ることができるメインゲート近接エリアに位置し、植物販売とカフェを融合した体験型の複合空間を展開する。「五感繚乱（ごかんりょうらん）・持ち帰れる明日の風景」をコンセプトに、すべての人へ花とみどりのある持続可能な未来を提案する。
■ショップコンセプト：「五感繚乱（ごかんりょうらん）・持ち帰れる明日の風景」について
「五感繚乱・持ち帰れる明日の風景」は、GREEN×EXPO 2027のテーマである「幸せを創る明日の風景」を、来場者一人ひとりの暮らしへつなげる日比谷花壇グループの提案だ。花とみどりの彩りや香り、触感、味わいなどを通じて自然とのつながりを五感で体感し、その感動や気づきを日常へ持ち帰ることで、人と自然、地域との新たな関係性を育み、心豊かで持続可能な未来の暮らしを提案する。
グリーンショップの外観イメージ ※ショップ周辺状況はイメージであり、今後変更となる場合がある
〇グリーンショップの会場内の位置
メインゲート近接エリアに位置し、来場者が来園時にも退園時にも立ち寄ることができる施設だ。
〇体験する：五感でめぐる自然体験空間
「五感繚乱・持ち帰れる明日の風景」を体現する店内空間では、花やみどりの彩り、香り、質感などを通じて、来場者が五感で自然とのつながりを感じられる体験を提供する。花や植物を鑑賞するだけでなく、自然の心地よさや豊かさを全身で感じることで、人と自然の新たな関係性や、花とみどりがもたらすウェルネス・ウェルビーイングの価値を提案する。GREEN×EXPO 2027で描かれる「幸せを創る明日の風景」を、来場者一人ひとりの暮らしへとつなげる体験拠点を創出する。
グリーンショップの内観イメージ ※イメージであり、今後変更となる場合がある
〇味わう：自然の恵みを楽しむウェルネスカフェ
カフェでは、花やハーブ、地域の農産物など自然の恵みを取り入れたメニューを提供し、花とみどりを「味わう」体験を提案する。自然に囲まれた心地よい空間の中で、人と人、人と地域がつながる交流の場を創出し、自然との共生や心身の健やかさを身近に感じられる時間を提供する。会場での感動や気づきを日常へ持ち帰るきっかけとなる、新しいカフェ体験を目指す。
参考画像：FLOWERS BAKE&ICE CREAMで提供中のエディブルフラワーを使ったフード ※イメージであり、今後変更となる場合がある
参考画像：FLOWERS BAKE&ICE CREAMで提供中のエディブルフラワーを使ったフード ※イメージであり、今後変更となる場合がある
〇暮らしに取り入れる：感動を日常へつなぐグリーンショップ
物販エリアでは、花や植物に加え、環境に配慮した商品や地域・生産者とのつながりを感じられるアイテムを展開する。育てる、飾る、使うといった日常の行動を通じて、来場者が花とみどりを暮らしに取り入れ、自然との関わりを継続できる提案を行う。人と自然、生産者と生活者、都市と地域をつなぐ価値循環を育みながら、「持ち帰れる明日の風景」を実現し、持続可能で豊かな未来づくりに貢献する。
参考画像：日比谷公園本店のディスプレイ ※イメージであり、今後変更となる場合がある
＜日比谷花壇グループの「グリーンショップ」店舗概要＞
出店場所： GREEN×EXPO 2027 会場内 メインゲート近接エリア（区画No.G-03）
店舗面積： 屋内300平方メートル+屋外100平方メートル
主な展開内容：
・環境負荷低減に配慮した花き・植物、サステナブルなボタニカル雑貨等の販売
・花とみどりの魅力を五感で味わう体験型カフェスペースの運営
・生産者、自治体、学生、異業種企業等とのイベントの開催
■今後の展望
日比谷花壇グループはこれまで、会場整備、屋内展示、公式ライセンス商品の企画・販売など、多面的な取り組みを通じてGREEN×EXPO 2027への参画を進めていくとしている。
来場者が花や植物を直接購入できるグリーンショップの出店形態は日比谷花壇グループが唯一であり、その特別な役割を担う企業として、世界中のお客様に「花とみどりのある幸せな未来」を体感してもらえるよう、産学連携や異業種共創も含めた日比谷花壇ならではの特別な体験を多数企画している。今後開幕に向けて、皆様の期待を超える驚きと感動のコンテンツを順次公開していくとしている。
■株式会社日比谷花壇
■GREEN×EXPO 2027 公式サイト
■GREEN×EXPO 2027 特設サイト - ITライフハック
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株式会社日比谷花壇は、2027年に横浜市で開催される国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」において、一般営業出店施設「グリーンショップ」の出店事業者として内定した。本博覧会において、来場者が花や植物を直接購入できるグリーンショップの出店形態は、日比谷花壇グループが唯一だ。来場者が来園時にも退園時にも立ち寄ることができるメインゲート近接エリアに位置し、植物販売とカフェを融合した体験型の複合空間を展開する。「五感繚乱（ごかんりょうらん）・持ち帰れる明日の風景」をコンセプトに、すべての人へ花とみどりのある持続可能な未来を提案する。
「五感繚乱・持ち帰れる明日の風景」は、GREEN×EXPO 2027のテーマである「幸せを創る明日の風景」を、来場者一人ひとりの暮らしへつなげる日比谷花壇グループの提案だ。花とみどりの彩りや香り、触感、味わいなどを通じて自然とのつながりを五感で体感し、その感動や気づきを日常へ持ち帰ることで、人と自然、地域との新たな関係性を育み、心豊かで持続可能な未来の暮らしを提案する。
グリーンショップの外観イメージ ※ショップ周辺状況はイメージであり、今後変更となる場合がある
〇グリーンショップの会場内の位置
メインゲート近接エリアに位置し、来場者が来園時にも退園時にも立ち寄ることができる施設だ。
〇体験する：五感でめぐる自然体験空間
「五感繚乱・持ち帰れる明日の風景」を体現する店内空間では、花やみどりの彩り、香り、質感などを通じて、来場者が五感で自然とのつながりを感じられる体験を提供する。花や植物を鑑賞するだけでなく、自然の心地よさや豊かさを全身で感じることで、人と自然の新たな関係性や、花とみどりがもたらすウェルネス・ウェルビーイングの価値を提案する。GREEN×EXPO 2027で描かれる「幸せを創る明日の風景」を、来場者一人ひとりの暮らしへとつなげる体験拠点を創出する。
グリーンショップの内観イメージ ※イメージであり、今後変更となる場合がある
〇味わう：自然の恵みを楽しむウェルネスカフェ
カフェでは、花やハーブ、地域の農産物など自然の恵みを取り入れたメニューを提供し、花とみどりを「味わう」体験を提案する。自然に囲まれた心地よい空間の中で、人と人、人と地域がつながる交流の場を創出し、自然との共生や心身の健やかさを身近に感じられる時間を提供する。会場での感動や気づきを日常へ持ち帰るきっかけとなる、新しいカフェ体験を目指す。
参考画像：FLOWERS BAKE&ICE CREAMで提供中のエディブルフラワーを使ったフード ※イメージであり、今後変更となる場合がある
参考画像：FLOWERS BAKE&ICE CREAMで提供中のエディブルフラワーを使ったフード ※イメージであり、今後変更となる場合がある
〇暮らしに取り入れる：感動を日常へつなぐグリーンショップ
物販エリアでは、花や植物に加え、環境に配慮した商品や地域・生産者とのつながりを感じられるアイテムを展開する。育てる、飾る、使うといった日常の行動を通じて、来場者が花とみどりを暮らしに取り入れ、自然との関わりを継続できる提案を行う。人と自然、生産者と生活者、都市と地域をつなぐ価値循環を育みながら、「持ち帰れる明日の風景」を実現し、持続可能で豊かな未来づくりに貢献する。
参考画像：日比谷公園本店のディスプレイ ※イメージであり、今後変更となる場合がある
＜日比谷花壇グループの「グリーンショップ」店舗概要＞
出店場所： GREEN×EXPO 2027 会場内 メインゲート近接エリア（区画No.G-03）
店舗面積： 屋内300平方メートル+屋外100平方メートル
主な展開内容：
・環境負荷低減に配慮した花き・植物、サステナブルなボタニカル雑貨等の販売
・花とみどりの魅力を五感で味わう体験型カフェスペースの運営
・生産者、自治体、学生、異業種企業等とのイベントの開催
■今後の展望
日比谷花壇グループはこれまで、会場整備、屋内展示、公式ライセンス商品の企画・販売など、多面的な取り組みを通じてGREEN×EXPO 2027への参画を進めていくとしている。
来場者が花や植物を直接購入できるグリーンショップの出店形態は日比谷花壇グループが唯一であり、その特別な役割を担う企業として、世界中のお客様に「花とみどりのある幸せな未来」を体感してもらえるよう、産学連携や異業種共創も含めた日比谷花壇ならではの特別な体験を多数企画している。今後開幕に向けて、皆様の期待を超える驚きと感動のコンテンツを順次公開していくとしている。
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