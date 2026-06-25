女優の川島海荷が6月23日放送の『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）に出演。過去に交際相手から受けた「デートDV体験」を告白し、反響を呼んでいる。

この日のテーマは、交際中の恋人から受ける暴力『デートDV』。身体的な暴力だけでなく、精神的、社会的、性的、経済的な支配など、さまざまな形があることが紹介された。

「番組で川島さんは、自らの経験として『ふだんは穏やかなんだけど、酒癖が悪い人とつき合ったことがあって』と告白しました。交際中、相手の飲酒量が徐々に増え、仕事に大遅刻するような失敗も起こしていたそうです。しかし、その男性は自分の行動を反省するどころか、『酒量が増えたのはお前のせい』『遅刻したのはお前のせい』と、責任を川島さんに転嫁したそうです。

川島さんは『自己肯定感がめちゃくちゃ下がりました』と振り返り、精神的に追い詰められていた当時の心境を明かしました」（スポーツ紙記者）

恋人からの言葉によって自分を責めるようになってしまうケースは、デートDVのなかでも見えにくい被害のひとつだという。川島の告白に、Xでは共感や心配の声が相次いだ。

《とてもつらい経験を語るのは勇気がいることです》

《酒癖が悪い人ほんとキライ》

《言葉の支配が自己肯定感を奪うデートDVの深刻さを改めて考えさせられる》

一方、この番組を観た視聴者からは、川島の過去の男女関係についての報道を思い出す声もあがった。2017年10月、川島と40代の既婚男性との“手つなぎデート”が本誌で報じられたのだ。

「当時、川島さんは朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）の総合司会をつとめており、清純派女優としてのイメージも強かったことから、世間に与えたインパクトは小さくありませんでした。報道では相手男性が既婚者だったこともあり、“不倫疑惑”として注目を集めましたが、川島さん側は恋愛関係を否定していました」（芸能ジャーナリスト）

川島は2024年12月、競泳男子の中村克選手と結婚を発表している。今回、明かしたデートDVの件しかり、本誌が報じた手つなぎデートしかり、ファンには川島の恋愛観を大きく変えたできごとが垣間見えたようだ。