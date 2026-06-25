バイオリニストで作曲家の葉加瀬太郎の“ほっそり”激変姿が話題になっている。

ダンスピラティス考案者でダンスインストラクターの薦岡（こもおか）麻実子氏が、6月24日にInstagramを更新。《葉加瀬太郎さんが、HANA「Blue Jeans」に乗せた ダンスピラティスに挑戦してくださいました》などとつづり、葉加瀬とともに軽快なステップを踏む25秒ほどの動画を公開した。

薦岡氏は、サイトによれば《SMAP、EXILE、葉加瀬太郎、SHIee、中島美嘉など様々なアーティストのステージに多数出演の他、安室奈美恵のスタンドイン（本人役）にも抜擢される。また、月9ドラマではダンス振り付け・指導を担当。》と紹介されている。

葉加瀬のダンスピラティス動画は、2025年12月の薦岡氏のInstagramでも公開されていた。そのときと比べ、今回の動画では、葉加瀬が明らかに“ほっそり”した体型に変化しており、コメント欄にはファンから《めっちゃスマートになってる!!》《葉加瀬さん細くなった気がする》《あれ 葉加瀬さんおもったより脚長い》などと驚きの声が寄せられている。

芸能担当記者が言う。

「葉加瀬さんはふくよかなイメージが強いですが、ダンス動画を見る限り、ステップは軽快で、以前よりもかなり身体を絞ったという印象を受けますね」

その葉加瀬は、6月22日放送のトークバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）に“商売道具”であるヴァイオリンを持たずに登場し、“ラーメン愛”を語ったことも話題になっていた。

番組冒頭、MCを務めるお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也から「今日は音楽家とか、バイオリニスト（としての出演）じゃなくて?」と振られた葉加瀬は「そもそも今日、楽器、持ってきてないんで」と即答。「音楽を語る気はない?」と上田から確認を求められた葉加瀬は「まったくない。ラーメンだけ」と話し、スタジオは笑いに包まれた。

「葉加瀬さんは公演で全国を飛び回っていますが、その土地のラーメンを食べたことをよくInstagramに投稿しており、ラーメン好きとして知られています。番組での葉加瀬さんは『僕がいつも気にしているのは、とにかく地方の色が濃いラーメン、まず。それとやっぱり、長年続いている老舗的なラーメン。考えてもみて。ラーメン1杯で50年やってる店が、いっぱいあるわけで、全国に。そこのお店の味が変わらないとしたら、食べてみたいよな、っていうところが要求のひとつ』と、こだわりを明かしました。

また『日本というのは、北から南と長いわけじゃないですか。そのなかで文化が違うでしょ。文化が違って、ラーメンの形も変わってくる。僕みたいにコンサートで旅を続けていると、文化の違いを知ることこそが、ラーメンの楽しみ』と、葉加瀬さんなりの“ラーメン愛”を熱く語っていたのが印象的でした。これだけたくさんのラーメンを食べているのに、以前よりほっそりされたということは、体調管理にかなり気を遣っていることがうかがえます」（同前）

文化の違いを、ラーメンを通じて知るという葉加瀬。これからも体調に気をつけて、ラーメン道を歩んでほしいものだ。