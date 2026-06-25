「意外と知らない」雨の日ディズニー完全攻略法。子連れは「片手を空けるべき」その理由とは？

ディズニー系YouTuberのニコートがYouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」にて、「【これ１本で全てわかる】雨の日ディズニー完全攻略！全て知れば楽しめます」と題した動画を公開した。動画では、雨の日のディズニーリゾートを快適に過ごすための具体的な11のポイントが解説されており、「屋内時間を増やす」ことの重要性が語られている。



動画冒頭、ニコートは雨の日を楽しむセオリーとして「なるべく雨に打たれない状況を作る」こと、すなわち屋内時間を増やすべきだと提唱している。特に子連れの場合は、傘をさしながらの移動が困難になるため、「少なくとも片手は空けておくべき」と強調し、着替えやビニール袋などの事前準備の必要性を説いた。



また、「朝は待たない」という意外なテクニックも紹介。開園待ちの時間は雨に打たれ続けることになるため、列が解消される時間帯を狙って入園し、濡れるリスクを避けるべきだと語る。



アトラクションの選び方については、雨に打たれる待ち列を考慮し、「なるべく体験時間の長い屋内型アトラクションを選ぶのがいい」と語った。さらに、タイパの良さから屋内ステージショーも強く勧めている。一方で、新エリアであるファンタジースプリングスについては、「屋根が少ない」と注意を喚起。DPAを活用し、ピンポイントで屋内アトラクションを楽しむ戦略を提示した。さらに、雨宿りも兼ねたレストランの活用法として、モバイルオーダーや事前予約の重要性も解説している。



最後にニコートは、雨の日は晴れの日よりも空きやすいというメリットを改めて提示し、「久しぶりだからこそ、美しい景色を見て『来てよかった』と思うことができる」と総括。雨の日ならではの魅力を前向きに捉え、パークを楽しむための心構えを伝えている。