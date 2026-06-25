朝ドラ『風、薫る』地震速報で放送休止 第64回は午後0時45分から放送へ
俳優の見上愛と上坂樹里がW主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り）が25日、岩手県沖を震源とする地震の影響で放送を休止した。NHKは地震関連ニュースを継続して放送し、第64回は同日午後0時45分から放送予定であることを伝えた。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
25日午前7時30分ごろ、岩手県沖を震源とするマグニチュード6.9の地震が発生。NHKでは朝ドラの放送時間帯に地震速報を中心としたニュース番組を放送した。放送中の中継画面にはテロップで「『風、薫る』第64回は 午後0時45分から放送予定です」と表示され、通常の放送を見合わせる対応が取られた。
『風、薫る』は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
■第64回のあらすじ
ある日、喜代（菊池亜希子）が病院にやってきて、りん（見上愛）や多江（生田絵梨花）たちは久しぶりの再会を喜ぶが、喜代はツヤ（東野絢香）の様子を気にする。直美（上坂樹里）は団子屋でシマケン（佐野晶哉）に出会い…。
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