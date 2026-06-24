バーチャルYouTuber（VTuber）事務所「ホロライブプロダクション」所属でYouTubeチャンネル登録者数157万人超えのVTuber・常闇トワが24日に自身の公式Xを更新。体調不良について説明した。

「お世話になっております。常闇トワです。まずはご心配をおかけしてしまい申し訳ございません」と書き出した常闇。「6月21日の朝、突然強いめまいと立ちくらみの症状が出てしまい、自力で立つことや歩くことができなくなったため救急搬送され治療を受けておりました」と発表した。

「セカンドオピニオンも含めて診察を受けた結果、現時点ではメニエール病の疑いがあるとの診断を受けています」と病名を明かし「医師からは今月いっぱい休養するよう指示を受けており、会社とも相談した結果、今月は活動をお休みさせていただくことになりました。来月以降については、今後の体調や診察結果を見ながら判断していきます」と報告した。

常闇は20日、21日の2日間にわたって開催されたVTuber・渋谷ハルが主催する格闘ゲーム「ストリートファイター6」を用いたVTuber招待制の大規模オンライン大会「VTuber最協決定戦 Ver.STREET FIGHTER 6」に出場。しかし当日、Xを通じてマネジャーが常闇本人の体調不良を理由にDAY2の21日を欠場すると発表した。

上記についてはこの日「また、V最スト6については当日の辞退となってしまい、主催の渋谷ハルさん、チームメンバーの皆さん、応援してくださっていた皆さん、そして関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。最後まで出場したい気持ちはありましたが、その時の状態では試合に参加できる状況ではありませんでした」と説明。

「現在は薬の効果もあり、自力で歩けるところまで回復しています。まだ頭を動かした際のめまいやふらつきは残っていますが、少しずつ体を動かして良くなっています。命に別状はありませんので、その点は安心してください！まずはしっかり休んで治療に専念し、元気な姿で戻ってこられるよう頑張ります」とつづって「たくさんの温かいメッセージやお気遣い、本当にありがとうございます。改めて、ご心配とご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした」と締めくくった。