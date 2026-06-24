【「ディアブロ IV」シーズン14「死主覚醒」】 12月12日～ 開催予定

Blizzard Entertainmentは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用アクションRPG「ディアブロ IV（Diablo IV）」におけるシーズン14「死主覚醒」を7月1日より開始する。

「ディアブロ III」で死の天使マルサエルが倒された伏魔殿の領域に、死そのものを目覚めさせる「何か」が出現。新シーズンではこの謎の脅威にまつわる新たなクエストラインに加え、さまざまな新機能やエンドゲームのアップデートが登場する。

さらに、期間限定で「ウォーロック」の無料トライアルを実施。「ウォーロック」をレベル30まで無料で体験でき、クラスの進行状況は、製品版購入時にすべて引き継ぐこと可能となっている。

□「死主覚醒」シーズンで死の教団を追跡せよ

「死主覚醒」シーズン 概要

ウォーロック無料トライアル

【ディアブロ IV｜「死主覚醒」シーズン｜ゲームプレイトレーラー】

7月1日から7月8日まで、新規プレイヤーはゲーム本編に挑み、「ウォーロック」をレベル30まで無料で体験できます。クラスの進行状況は、製品版購入時にすべて引き継がれます。

また、7月9日からは、Battle.netにて新規プレイヤーがゲーム本編と複数のクラスを試せる無料トライアルも実施されます。悪魔との戦いを楽しんだ後は、フルバージョンのゲームを購入することで、トライアルの進行状況をそのまま製品版に引き継ぐことができます。

伏魔殿の次元の亀裂

サンクチュアリ各地に奇妙な亀裂が現れ、死を広めています。レルムウォーカーを狩ると、新たに登場する「デス・トールの間」へと通じるポータルの確保に挑めます。勢いに乗って、制限時間内に儀式の円陣を広げましょう。

神秘のユニーク

ドロップするすべてのユニーク・アイテムは、品質が「神秘」である可能性があり、そうでない場合でも「神秘」へ強化できるようになります。ごく一部のユニーク・アイテムだけが「神秘」品質だった時代は終わりを迎えます。今後は力を犠牲にすることなく、好きな装備を自由に使うことができます。

完全ソロ（SSF）

競争型の一匹狼向けモードがついに実装されます。取引やパーティは利用できず、1人だけでプレイするモードです。完全に公平な環境で専用のSSFランキング上位を目指し、自分の実力を証明することができます。

ランキングと塔

競争型モードのベータテストが終了します。ランキング上位に入賞することで、限定の「光輪」スキンや高級称号を獲得でき、サンクチュアリ全体に圧倒的な力を示すことができます。

「ディアブロ IV x オーバーウォッチ」コラボレーション開催

シーズン開始となる7月1日より、期間限定の「ディアブロ IV x オーバーウォッチ」コラボレーションを開催します。エリートとチャンピオンモンスターを倒すことで、通貨「オーバーウォッチの瞳」を獲得できます。この通貨を使用すると、無料の聖骨箱から、レジェンダリーコスメティックや、史上初となる獲得可能な染料を解放できます。

また、同日16時より、テジャルの店にて限定のオーバーウォッチスキンも入手できるようになります。オーバーウォッチの聖骨箱を完走すると、キリコの素早く悪戯好きな狐の精霊を入手できます。

(C)2026 Blizzard Entertainment, Inc.