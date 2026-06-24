５月にフランスで開催された第７９回カンヌ国際映画祭で、主演の２人、ヴィルジニー・エフィラと岡本多緒が女優賞を共同受賞した「急に具合が悪くなる」（濱口竜介監督）が６月１９日、公開となった。

人と人とが「違い」を超えてまざり合った時、目の前に広がる可能性を見せる映画。その中心にいるのが、エフィラと岡本が演じる2人の女性だ。（編集委員 恩田泰子）

フランス、日本、ドイツ、ベルギーの合作。原作は、がんの転移を経験しながら生き抜き２０１９年に亡くなった哲学者の宮野真生子と、人類学者の磯野真穂が交わした往復書簡からなる同名書籍。そのままの映画化ではなく、新たな物語が織り上げられている。脚本は、濱口とルディムナ玲亜が手掛けた。

映画の主な舞台はパリ。主人公の１人、フランス人のマリー＝ルー（エフィラ）は、民間の高齢者介護施設「自由の庭」の施設長。理想の介護を探究し、良き変化を起こそうとしているが、壁にぶつかってばかり。疲れ果てていた時、もう１人の主人公――舞台演出家でステージ?のがん患者でもある日本人の真理（岡本）と出会う。

真理は、自作の公演のため、パリに滞在中。作品の題材は、公立精神病院の廃止を実現させたイタリアの精神医療改革。俳優の吾朗（長塚京三）による一人芝居だが、観客はあらかじめ渡された楽器を思い思いに鳴らす趣向。吾朗の孫で重度の自閉スペクトラム症の智樹（黒崎煌代）も不意にまざってきて、舞台と客席、彼我の境が溶けていく。改革の立役者フランコ・バザーリアとして吾朗が発したせりふが、客席にいたマリー＝ルーに響く。「誰が精神病院を解体できると思った？ 重要なのは不可能が可能になることを示したことだ」

上演後の質疑応答で、マリー＝ルーと真理は初めて対話し、互いの中に通じ合うものがあることを感じ取る。劇場を出て再び話し始めると、もう止まらない。それぞれどんな道を歩んできたのか、なぜ今の仕事をしているのか、何と闘っているのか……。夜通し語り合ってきずなを深めた２人は、「不可能」を「可能」にしてみようと動き出す。

ちなみに、マリー＝ルーは早稲田大の大学院で文化人類学、真理はソルボンヌ大で哲学を学んでいたという設定。国や人種の違いは彼女たちのコミュニケーションの支障にはならない。フランス人と日本人の話ではなく、誰にも本来備わっているはずの知性と心に響く、人間の話、魂の同志の話として、物語は深まっていく。

カンヌでの女優賞受賞、特に岡本が日本人として初めて同賞に輝いたことが随分とメディアで取り上げられた。報道を通して映像やあらすじに触れ、介護のあり方とか、限られた人生の時間をどう生きるかとか、切実な現実を扱った作品だととらえた人も多いだろう。実際、その通り。

ただ、身構えて見る必要はない。というか、この映画、観客を力ませない。むしろ、見るほどに余分な力が抜けていくような。その感覚は、この映画を貫く思想と、たぶんつながっている。

前半でまず描かれるのは、介護施設でのマリー＝ルーの悪戦苦闘。彼女の苦労は、今を生きる多くの人々にとって身につまされるものだろう。現状を打破したいと願っても、経済や制度の壁に突き当たる。では、その根本には何があるのか。真理とマリー＝ルーは対話を通じて社会構造を掘り下げていく。2人の言葉に耳を傾けていると、頭の中がどんどん整理整頓されて、視界がクリアになっていく思いがする。

ただ、本当に目からうろこが落ちるのは、その先だ。不可能を可能にするための、彼女たちの行動が描かれていくのだが、それは力任せで闘うことではない。みんなが力んでいたら反発し合うばかり。肝要なのは、力を抜くこと。そして、違いを超えて溶け合うこと。やがて、自由の庭で繰り広げられる美しい混沌（こんとん）の光景は、目に、心に、きっと焼き付く。

その光景は、優しく、心地よさそうだが、それだけではない。目に映る美しい混沌は、人をがんじがらめにする不自由な構造への柔らかな抵抗のようにも受け取れる。

そんなふうに感じられるのは、もちろん、そこに至るまでの物語があってこそ。練り上げられた会話、人間と身体の関係を浮かび上がらせる数々の描写など、いかにも濱口監督作品らしいのだが、本作はまた格別。とりわけ映画内演劇のありようが興味深い。

真理の理念が息づく舞台の世界は、マリー＝ルーとの出会いを経て現実の世界へと拡張していく。そして、それは、この映画を通じて、スクリーンの外の世界へと広がっていくような気がする。

映画の世界の出来事と現実とをまぜて語るのはおかしいと思われるかもしれないけれど、この映画は、彼我の境を溶かす。観客をするりと物語の中に引き込む。知性と心に柔らかに訴える精緻な表現をもって。思索を重ねて実践に移す主人公たちのありようと、この映画のありようは見事に重なっている。

見終わった後は、ふっと体の力を抜いてみたくなる。真理がマリー＝ルーに勧めたように。原作者たちの生と思索の軌跡、映画の中の2人の女性の物語、俳優たちの演技、そして監督の表現。すべてが結びついて、観客の中で生き続ける。魂の同志には誰しもが出会えるわけではないけれど、この映画には出会える。

◇「急に具合が悪くなる」＝上映時間：１９６分／製作：Cinéfrance Studios, オフィス・シロウズ, ビターズ・エンド, Heimatfilm, Tarantula／配給：ビターズ・エンド＝６月１９日から、TOHO シネマズ日比谷ほか全国ロードショー