英国サッカー界のレジェンド、デビッド・ベッカムと、元スパイス・ガールズのビクトリア・ベッカムの長男ブルックリンが、家族間の不和を金もうけの手段として利用しているという論争に巻き込まれている。

20日（以下、現地時間）、米芸能メディア「ページ・シックス（Page Six）」によると、ブルックリンは最近公開されたフードデリバリー・プラットフォーム「ドアダッシュ（DoorDash）」の2026国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップ（W杯）キャンペーン広告モデルを務め、少なくとも100万ドル（約1億6000万円）規模の出演料を受け取ったとされる。

この広告で、ブルックリンはソファに座り「なぜ僕が2026年W杯を現地観戦せずに家で見ているのか不思議に思っているはず。チケットがないからじゃないよ。まあ、その話をすると長くなるから…」と意味深な笑みを浮かべた後、W杯チケットを別の人物に手渡す。

広告内のブルックリンの姿は、結婚後に疎遠になった両親との関係を連想させるとして話題を集めた。

ブランディング専門家のアナ・アンジェリック氏は、「どの家庭にも葛藤はあるものだという人間本来の姿をうまく捉えた絶妙な広告」とし、「メディアの注目を集めたかったブランドは望んだ成果を手に入れた」と評価した。

しかし、ベッカム一家はこの広告に不快感を示していると伝えられている。ベッカム家に近い関係者は、「ブルックリンは平穏とプライバシーを望み、家族とは一切関係を持ちたくないと主張していたが、今になってこの状況を利用して金を稼ごうとしている」と指摘した。

ブルックリンは今年1月、自身のインスタグラムのストーリーを通じて、生涯にわたり両親の「見せるための人生」に支配されてきたとして絶縁を宣言した。

また、家族が「ブランド・ベッカム」を優先し、広報や広告契約に執着していると批判し、結婚前には自身の名前に対する権利を放棄するよう圧力を受けたと主張していた。