イラストレーターのkantabouさんの漫画がインスタグラムで3000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

母がトイレで用を足していると、黒いタオルを持った息子が中に入ってきました。「忍者になるから、頭に巻いてほしい」とお願いされ、タオルを巻いてあげたところ…という内容で、読者からは「笑いました」「冷静に見たら、だいぶシュール」「このまま大きく育ってほしい」などの声が上がっています。

全力で楽しむ姿がまぶしくて…

kantabouさんは、インスタグラムで作品を発表しています。kantabouさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

kantabouさん「息子がタオルを頭に巻いて、あるキャラクターの姿に近づこうとしていたのですが、クオリティが低くても、息子はとても満足している様子でした。それを見て『大人ではもう経験できないものだ』と感じ、何だか切なくなったことがきっかけです」

Q.その息子さんの姿を見たとき、率直にどのように感じましたか。

kantabouさん「『無課金のコスプレでも、こんなにキラキラした目で楽しめるんだなあ』と感じました」

Q.作中でkantabouさんが描かれていた「社会の厳しさ」とは、どのようなことでしょうか。

kantabouさん「きっと大人が同じようなコスプレをしてSNSなどで投稿すると、『全然似ていない』『ショボい』『ダサい』などの否定的な反応が来るのではないかと思うところです」

Q.息子さんには、今後どのような大人に成長していってほしいですか。

kantabouさん「人を否定しない、自分の人生に満足して生きていける大人になってほしいです」

Q.最近息子さんの行動で、「ほっこり」したことはありますか。

kantabouさん「背中を向けて寝ると、『こっちを向いて寝て』と甘えてきます」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

kantabouさん「トイレでの出来事だったので、『子どもがトイレに入ってくるの、分かる！』といった共感の声が多かったです」