名古屋市内でタクシーの運転手にハサミを突きつけて脅し、現金を奪ったとして、62歳の看護師の女が逮捕されました。

【写真を見る】看護師の女｢刺したろか。ぶっ殺すぞ｣ 乗車マナー注意され…タクシー運転手にハサミ突きつける 現金5000円奪い乗車料金も支払わず逃げた疑いで逮捕 名古屋

逮捕されたのは、名古屋市西区の看護師･筧眞弓容疑者（62）です。

警察によりますと、筧容疑者は5月8日、中区錦でタクシーに乗車し、運転手の34歳の男性からの乗車マナーの指摘に激高。ハサミを突きつけ「刺したろか。ぶっ殺すぞ」などと脅し現金5000円を奪ったほか、乗車料金3200円を支払わずに逃げた強盗の疑いが持たれています。

ドライブレコーダーの映像などから容疑者を特定

運転手の男性に、けがはありませんでした。

警察はドライブレコーダーの映像などから筧容疑者を特定。調べに対し筧容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。

警察が経緯などを調べています。