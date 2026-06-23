ハーモニーランドに“日焼け”サンリオキャラクターズが登場 夏イベント続報＆AR技術を駆使した新アトラクション詳細
サンリオエンターテイメントが運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」（大分県・日出町）では、7月3日より、新施設『NAKAYOKU LAB（なかよくラボ）』をオープンする。施設内では、新アトラクション「Sky Pal Collection（スカイ パル コレクション）」や、新感覚の「AI音声ガイドツアー」をはじめとする、世代や特性の違いを超えたインクルーシブ・エンターテイメントを届ける。あわせて、夏イベント『はちゃめちゃサマーパーリー！』の第2弾情報を解禁。
【写真】あひるのペックルもこんがり日焼け！サンバイザーをつけて“夏仕様”に
今回オープンする『NAKAYOKU LAB』は、サンリオの企業理念である「みんななかよく」のもと、世代や特性を問わず、より多くの人が快適に楽しめる環境づくりを目指し、新たなパーク体験を提供する施設。
館内には、Hondaが開発したモビリティロボット「UNI-ONE」とAR技術を融合した新アトラクション「Sky Pal Collection」が登場。ARグラスを装着し、「UNI-ONE」に乗り込んで、お気に入りのサンリオキャラクターとともに空の旅へ出かける、没入感あふれる冒険体験を楽しめる。
また、ハーモニーランドでは、世代や特性の違いを超えて、誰もが自分らしく楽しめる施設づくりを推進。そこで、「UNI-ONE」を活用した「AI音声ガイドツアー」をはじめ、家族や友人との休憩に利用できる「レストエリア」、感覚過敏などにより一時的に落ち着ける環境を必要とする方に配慮した「カームダウンスペース」を展開し、多様な来場者が快適に過ごせる環境を整える。
『NAKAYOKU LAB』内では、おなまえホルダーづくりなどを楽しめる人気の「メルヘン工房」を引き続き楽しめる。メルヘン工房では、好きなサンリオキャラクターと文字パーツを選んで、自分だけのオリジナルおなまえホルダーを作ることができる。
新たにミニショップを設置し、30周年を迎えたポムポムプリンのグッズも販売予定。最新技術を活用した体験コンテンツに加え、ショッピングや思い出づくりも楽しめる施設となる。
また同日より開催する夏イベント『はちゃめちゃサマーパーリー！』では、第1弾で発表したコンテンツに加え、アイスやフラッペ、フロートなど、暑い季節にぴったりな期間限定メニューを展開するほか、SNSで話題となった日焼け姿のキャラクターたちのコスチュームをお披露目。南国リゾートをイメージした特別な装いで、この夏のハーモニーランドをさらに盛り上げる。
『はちゃめちゃサマーパーリー！』のオリジナルグッズが当たる、お楽しみ「ハーモニーランドオリジナルくじ」も同時発売。ビッグサイズの抱き枕をはじめ、夏に大活躍の保冷バッグや、かわいらしいクッションマスコットなどが勢ぞろい。すべてこのイベントのために描き下ろされた、ここでしか手に入らない限定デザインとなっている。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ
今回オープンする『NAKAYOKU LAB』は、サンリオの企業理念である「みんななかよく」のもと、世代や特性を問わず、より多くの人が快適に楽しめる環境づくりを目指し、新たなパーク体験を提供する施設。
館内には、Hondaが開発したモビリティロボット「UNI-ONE」とAR技術を融合した新アトラクション「Sky Pal Collection」が登場。ARグラスを装着し、「UNI-ONE」に乗り込んで、お気に入りのサンリオキャラクターとともに空の旅へ出かける、没入感あふれる冒険体験を楽しめる。
また、ハーモニーランドでは、世代や特性の違いを超えて、誰もが自分らしく楽しめる施設づくりを推進。そこで、「UNI-ONE」を活用した「AI音声ガイドツアー」をはじめ、家族や友人との休憩に利用できる「レストエリア」、感覚過敏などにより一時的に落ち着ける環境を必要とする方に配慮した「カームダウンスペース」を展開し、多様な来場者が快適に過ごせる環境を整える。
『NAKAYOKU LAB』内では、おなまえホルダーづくりなどを楽しめる人気の「メルヘン工房」を引き続き楽しめる。メルヘン工房では、好きなサンリオキャラクターと文字パーツを選んで、自分だけのオリジナルおなまえホルダーを作ることができる。
新たにミニショップを設置し、30周年を迎えたポムポムプリンのグッズも販売予定。最新技術を活用した体験コンテンツに加え、ショッピングや思い出づくりも楽しめる施設となる。
また同日より開催する夏イベント『はちゃめちゃサマーパーリー！』では、第1弾で発表したコンテンツに加え、アイスやフラッペ、フロートなど、暑い季節にぴったりな期間限定メニューを展開するほか、SNSで話題となった日焼け姿のキャラクターたちのコスチュームをお披露目。南国リゾートをイメージした特別な装いで、この夏のハーモニーランドをさらに盛り上げる。
『はちゃめちゃサマーパーリー！』のオリジナルグッズが当たる、お楽しみ「ハーモニーランドオリジナルくじ」も同時発売。ビッグサイズの抱き枕をはじめ、夏に大活躍の保冷バッグや、かわいらしいクッションマスコットなどが勢ぞろい。すべてこのイベントのために描き下ろされた、ここでしか手に入らない限定デザインとなっている。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ