8月21日に公開される鈴木亮平主演の劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』の新ビジュアルが公開された。

参考：中条あやみ、佐野勇斗、SixTONES ジェシー、劇場版『TOKYO MER』第3弾に出演

2021年7月期にTBS日曜劇場枠で放送されたドラマ『TOKYO MER～走る緊急救命室～』。最新の医療機器とオペ室を搭載した大型車両（ERカー）で事故や災害の現場にいち早く駆け付け、“1人も死者を出さない”という使命のもと、自らの危険を顧みず患者のために戦う医療チーム「TOKYO MER」の活躍を描いた物語だ。2023年4月には劇場版第1作目が公開され、興行収入45.3億円の大ヒットを記録。2025年8月には劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』が公開され、前作を大きく越える興行収入52.6億円のヒットを記録した。

劇場版第3弾となる本作では、MERメンバーたちの感動の物語がクライマックスに突入。劇場版1作目は横浜、2作目は沖縄・鹿児島でのミッションに挑んできたMERメンバーたち。次なる舞台は、MERの原点ともいえる“東京”。タイトル通り、危機的状況に陥った首都・東京を舞台に、シリーズ史上最大にして最後の戦いに挑むMERの姿を描く。

主演の鈴木や賀来賢人のほか、シリーズ初期から作品を支える菜々緒、要潤、仲里依紗、石田ゆり子が続投。さらには、赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志ら新キャストが新たに加わるほか、YOKOHAMA MERの杏と古川雄大、南海MERの江口洋介、高杉真宙、生見愛瑠、宮澤エマという、これまでの劇場版2作から誕生したMERメンバーが出演。さらに、オリジナルメンバーの小手伸也とフォンチーが博多MERとして、SPドラマ『隅田川ミッション』に出演した伊藤淳史が仙台MERとして登場。また中条あやみが大阪MERのチーフドクターとして、佐野勇斗が名古屋MERとして、SixTONESのジェシーが札幌MERのセカンドドクターとして登場する。

主演の鈴木は「東京で始まったMERが、やがて全国に広がっていく。これは、放送開始時より赤塚知事が、そして製作スタッフが語っていた夢でもありました。かつて同じERカーに乗り込んでいた仲間たちが、今は全国各地のMERで命の現場を率いている。そのことがTOKYO MERのチーフとして何よりも誇らしいです。比奈先生が、徳丸くんが、冬木先生が、ミンさんが、潮見先生が、そしてあの青戸先生が。厳しい撮影現場で、彼らはどんな酷暑や寒さにも耐えながら、いつも勇ましくカメラの前に立ってきました。離れていても、“死者を一人も出さない”という使命は一つです。TOKYO MERのオリジナルメンバーたちが紡いできた絆がどのような形で未来へつながっていくのか、ぜひご期待ください」とコメントした。

公開されたビジュアルは、TOKYOチームの「オリジナルメンバー」と、本作で加わった「新メンバー」の顔ぶれが勢ぞろいしている。積み上げてきた歴史から、メンバー同士の強い信頼が感じられるショットとなっている。

また、新ビジュアル公開に合わせ、6月23日18時より、東宝公式YouTubeチャンネルにて【「TOKYO MER」KIZUNA ムービー】が公開される。弦巻比奈を演じた中条によるナレーションとともに流れるのは、ドラマから最新作『CAPITAL CRISIS』までの、MERシリーズのメイキングムービーやオフショットの数々となっている。

あわせて公開された、『TOKYO MER』のメンバーが動物に変身するアニメ『GO! GO! TOKYO MER 緊急事態と戦う仲間達』の新ビジュアルでは、新生「TOKYO MER」メンバーと「仙台MER」のアオト、「YOKOHAMA MER」のカモイとモトマチの8匹が新たに仲間に加わった。さらに、すでに登場していた、ミン、トクマル、フユキ、ヒナ、シオミ」も新ユニフォームを着たビジュアルとなっている。

また、「“命を守る”という想いを、スクリーンの中だけでなく、日常への備えへ」という想いから、劇場版『TOKYO MER~走る緊急救命室~CAPITAL CRISIS』とアウトドア・防災ブランド「FUTURE FOX」のコラボレーション防災用品の発売が決定。FUTURE FOXは長野県南信州発のアウトドアブランドとして、キャンプ用品や防災用品を展開し、「災害時に本当に役に立つ備えは何か」を追求した商品開発に取り組んでいる。本作が描く“命を守る”という想いと、FUTURE FOXが掲げる「備えを通じて人々の暮らしを支える」という理念が重なり、今回のコラボレーションが実現。本コラボでは、実際の災害時に大きな課題となる「トイレ」「水」「電気」の備えに着目し、防災用簡易トイレ、非常用携帯浄水器、ポータブル蓄電池の3商品他付属品（別売り）が展開される。

（文＝リアルサウンド映画部）