【ちいかわ焼き】この夏だけの特別な夏季限定メニューが登場！
「ちいかわ焼き」にて、2026年6月29日（月）より、バニラ、カレー、レモンの新しい3種類のちいかわ焼きが登場する。
＞＞＞夏季限定メニューや新グッズをチェック！（写真24点）
「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷりはさみこみ店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」のお店。店舗は、えんじ色を基調とした外装で、和風の落ち着いたデザイン。ちいかわ焼きになったちいかわ、ハチワレ、うさぎ、新たにラッコ、モモンガ、くりまんじゅうが加わり皆様をお出迎えする。その他、ちいかわ焼きオリジナルイラストを使用したグッズも多数展開している。
そんな「ちいかわ焼き」にて、夏季限定として、「バニラ」「カレー」「レモン」の3種類が発売される。
やさしい甘さが特徴のバニラ、スパイスの風味を楽しめるカレー、さわやかな酸味が魅力のレモンをラインアップ。季節感あふれる味わいを通じて、夏ならではの楽しさをお届けする。
また人気の定番メニューである、ちいかわ（小倉あん）、ハチワレ（クリーム）、うさぎ（チョコレート）も販売中なので、夏季限定メニューとあわせて楽しんでほしい。
そしてオリジナルグッズにも新商品が登場。
「ちいかわ焼き 店員さんなマスコット」「ちいかわ焼き 店員さんなおみやげマグネット」「ちいかわ焼き 店員さんなチャーム付きアクリルキーホルダー」「ちいかわ焼き スマホに貼れるサイズのステッカー 」「ちいかわ焼き 折り畳みエコバッグ」「ちいかわ焼き 店員さんなほどよいサイズの巾着」「ちいかわ焼き ミニのぼり」が登場する。
（C）nagano
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「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷりはさみこみ店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」のお店。店舗は、えんじ色を基調とした外装で、和風の落ち着いたデザイン。ちいかわ焼きになったちいかわ、ハチワレ、うさぎ、新たにラッコ、モモンガ、くりまんじゅうが加わり皆様をお出迎えする。その他、ちいかわ焼きオリジナルイラストを使用したグッズも多数展開している。
やさしい甘さが特徴のバニラ、スパイスの風味を楽しめるカレー、さわやかな酸味が魅力のレモンをラインアップ。季節感あふれる味わいを通じて、夏ならではの楽しさをお届けする。
また人気の定番メニューである、ちいかわ（小倉あん）、ハチワレ（クリーム）、うさぎ（チョコレート）も販売中なので、夏季限定メニューとあわせて楽しんでほしい。
そしてオリジナルグッズにも新商品が登場。
「ちいかわ焼き 店員さんなマスコット」「ちいかわ焼き 店員さんなおみやげマグネット」「ちいかわ焼き 店員さんなチャーム付きアクリルキーホルダー」「ちいかわ焼き スマホに貼れるサイズのステッカー 」「ちいかわ焼き 折り畳みエコバッグ」「ちいかわ焼き 店員さんなほどよいサイズの巾着」「ちいかわ焼き ミニのぼり」が登場する。
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