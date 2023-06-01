アルゼンチンvsオーストリア スタメン発表
[6.23 北中米W杯グループリーグ第2節](ダラス)
※02:00開始
<出場メンバー>
[アルゼンチン]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 13 クリスティアン・ロメロ
DF 25 ファクンド・メディナ
DF 26 ナウエル・モリーナ
MF 7 ロドリゴ・デ・パウル
MF 16 ティアゴ・アルマダ
MF 20 アレクシス・マック・アリスター
MF 24 エンソ・フェルナンデス
FW 10 リオネル・メッシ
FW 22 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
GK 12 ヘロニモ・ルジ
DF 2 マルコス・セネシ
DF 3 ニコラス・タグリアフィコ
DF 4 ゴンサロ・モンティエル
DF 19 ニコラス・オタメンディ
MF 5 レアンドロ・パレデス
MF 8 バレンティン・バルコ
MF 11 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 14 エセキエル・パラシオス
FW 9 フリアン・アルバレス
FW 15 ニコラス・ゴンサレス
FW 17 ジュリアーノ・シメオネ
FW 18 ニコ・パス
FW 21 ホセ マヌエル ロペス
監督
スカローニリオネル
[オーストリア]
先発
GK 1 アレクサンダー・シュラガー
DF 3 ケビン・ダンソ
DF 5 シュテファン・ポッシュ
DF 8 ダビド・アラバ
DF 20 コンラッド・ライマー
MF 4 ザベル・シュラーガー
MF 6 ニコラス・ザイバルト
MF 9 マルセル・ザビッツァー
MF 18 ロマーノ・シュミット
MF 24 パウル・バナー
FW 11 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 12 フロリアン ヴィーゲレ
GK 13 パトリック・ペンツ
DF 2 ダビド・アッフェングルーバー
DF 15 フィリップ・ラインハート
DF 16 フィリップ・ムウェネ
DF 22 アレクサンダー・プラス
DF 23 マルコ・フリードル
DF 25 ミヒャエル・スボボダ
MF 10 フロリアン・グリリッチュ
MF 17 カーニー・チュクエメカ
MF 19 デヤン・リュビチッチ
MF 21 パトリック・ビマー
MF 26 アレッサンドロ・シェプフ
FW 7 マルコ・アルナウトビッチ
FW 14 サーシャ・カライジッチ
監督
ラルフ・ラングニック
※02:00開始
<出場メンバー>
[アルゼンチン]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 13 クリスティアン・ロメロ
DF 25 ファクンド・メディナ
DF 26 ナウエル・モリーナ
MF 7 ロドリゴ・デ・パウル
MF 16 ティアゴ・アルマダ
MF 20 アレクシス・マック・アリスター
MF 24 エンソ・フェルナンデス
FW 22 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
GK 12 ヘロニモ・ルジ
DF 2 マルコス・セネシ
DF 3 ニコラス・タグリアフィコ
DF 4 ゴンサロ・モンティエル
DF 19 ニコラス・オタメンディ
MF 5 レアンドロ・パレデス
MF 8 バレンティン・バルコ
MF 11 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 14 エセキエル・パラシオス
FW 9 フリアン・アルバレス
FW 15 ニコラス・ゴンサレス
FW 17 ジュリアーノ・シメオネ
FW 18 ニコ・パス
FW 21 ホセ マヌエル ロペス
監督
スカローニリオネル
[オーストリア]
先発
GK 1 アレクサンダー・シュラガー
DF 3 ケビン・ダンソ
DF 5 シュテファン・ポッシュ
DF 8 ダビド・アラバ
DF 20 コンラッド・ライマー
MF 4 ザベル・シュラーガー
MF 6 ニコラス・ザイバルト
MF 9 マルセル・ザビッツァー
MF 18 ロマーノ・シュミット
MF 24 パウル・バナー
FW 11 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 12 フロリアン ヴィーゲレ
GK 13 パトリック・ペンツ
DF 2 ダビド・アッフェングルーバー
DF 15 フィリップ・ラインハート
DF 16 フィリップ・ムウェネ
DF 22 アレクサンダー・プラス
DF 23 マルコ・フリードル
DF 25 ミヒャエル・スボボダ
MF 10 フロリアン・グリリッチュ
MF 17 カーニー・チュクエメカ
MF 19 デヤン・リュビチッチ
MF 21 パトリック・ビマー
MF 26 アレッサンドロ・シェプフ
FW 7 マルコ・アルナウトビッチ
FW 14 サーシャ・カライジッチ
監督
ラルフ・ラングニック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります