ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年6月22日（月）〜6月28日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。

（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）



■蠍座（さそり座）

カード：カップの3（正位置）

仲間と祝う週。ともに喜びを分かち合える人間関係が、心の活力になる。誘いには顔を出そう。1人で抱えてきたものを仲間と分けると軽くなる。協力や祝福の輪が思わぬチャンスを運んでくる。今週は人とのつながりを積極的に広げよう。

■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）

池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。

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