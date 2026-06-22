遺体が見つかったマンションから冷凍庫を運び出す兵庫県警の捜査員たち（２２日午後５時３４分、神戸市中央区で）＝東直哉撮影

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　神戸市中央区のマンション一室で２０日、大型冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件で、兵庫県警は２２日、遺体の身元は元住人で、１９６９年生まれの西口豊さんと判明したと発表した。

　司法解剖の結果、死亡推定時期は２０１１年１２月頃で、死因はわからなかった。遺体は切断されて複数の袋に入れられており、県警は殺人事件の可能性があるとみて経緯を詳しく調べる。

　発表では、冷凍庫は玄関を入ってすぐの部屋にあり、遺体は腹部で切断され、上半身と下半身に分かれていた。遺体の状態から、当初は冷凍されていたとみられる。発見時は、室内の電気が止められ、冷凍庫は稼働していなかった。

　遺体が見つかったのは同区中山手通にある４階建てマンションの３階の一室。西口さんは１１年１２月時点ではこの部屋に住んでいた。

　県警は今月２１日から死体遺棄容疑で室内の現場検証と捜索を実施。２２日に遺体が入っていた冷凍庫を押収した。

　１９日、管理会社を通じて別室の住人から「異臭がする」と県警生田署に通報があり、署員が駆けつけた際、玄関のドアは施錠されていた。２０日昼に業者が解錠し、署員が遺体を見つけた。