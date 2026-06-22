神戸市中央区のマンション一室で２０日、大型冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件で、兵庫県警は２２日、遺体の身元は元住人で、１９６９年生まれの西口豊さんと判明したと発表した。

司法解剖の結果、死亡推定時期は２０１１年１２月頃で、死因はわからなかった。遺体は切断されて複数の袋に入れられており、県警は殺人事件の可能性があるとみて経緯を詳しく調べる。

発表では、冷凍庫は玄関を入ってすぐの部屋にあり、遺体は腹部で切断され、上半身と下半身に分かれていた。遺体の状態から、当初は冷凍されていたとみられる。発見時は、室内の電気が止められ、冷凍庫は稼働していなかった。

遺体が見つかったのは同区中山手通にある４階建てマンションの３階の一室。西口さんは１１年１２月時点ではこの部屋に住んでいた。

県警は今月２１日から死体遺棄容疑で室内の現場検証と捜索を実施。２２日に遺体が入っていた冷凍庫を押収した。

１９日、管理会社を通じて別室の住人から「異臭がする」と県警生田署に通報があり、署員が駆けつけた際、玄関のドアは施錠されていた。２０日昼に業者が解錠し、署員が遺体を見つけた。