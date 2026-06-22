6月21日、FIFAワールドカップ2026北中米大会の日本対チュニジア戦がおこなわれた。現地には、『Going!Sports＆News』（日本テレビ系）で、FIFAワールドカップスペシャルキャスターを務める女優・井桁弘恵が参戦したが、早くも不評が聞こえ始めている。

この日は、スタジアムのゴール裏から生出演し、日本テレビ系スペシャルナビゲーターを務める竹内涼真や、槙野智章らとともに現地をレポート。試合後には、

《本当に貴重な時間を過ごさせていただきました。アツかった凄かった！言葉にできない興奮の連続でした》

と、自身のInstagramで感謝をつづった。しかし、Xでの評判を見ると、コメントの“物足りなさ”に疑問を覚えた人々がいるようだ。

「たしかに、井桁さんのコメントを見ていると、『すごいですね！』といったシンプルな内容や歓声が多く、サッカーの具体的な内容には触れていない様子でした。試合前、吉田麻也選手とハイタッチして『いい匂いがした』と笑顔になる姿は可愛らしかったものの、全体的に“ミーハー”な印象を与えてしまったようです。

井桁さんは、今年4月から『Going！』に起用されているからこその抜擢でしょう。ただ、学生時代には陸上やテニスをしており、起用時のコメントでは、《今までサッカーはご縁がないと思っていた》と語っています。共演する竹内涼真さんは、高校時代にユースチームに所属しプロを目指していただけあって、知識と熱さのあるコメントが評価されていたため、比べられてしまった部分もあったようです」（芸能記者）

こうした大きなスポーツイベントで、芸能人が“華”として起用されることはお約束といえる。だが、視聴者も真剣なだけに、「心からサッカー好きな人を起用してほしい」という声は毎度聞こえてくるものだ。

さらに、芸能人起用のハードルをあげたのは、元日向坂46の女優・影山優佳の存在だろう。

「影山さんは、芸能界屈指の“サッカー愛”にあふれたタレントで、日向坂時代から、圧倒的知識量がサッカーファンから“異次元”と評されてきました。サッカー経験者で審判員の資格を持っているほか、2022年開催のW杯では、カタール大会での日本代表のスタメン10人を的中させたこともあります。

アイドル経験からくる美貌と愛嬌に加え、知識も愛も別格。解説もわかりやすく、いまやサッカー番組には欠かせない存在となりました。今回のW杯では、DAZNの現地レポートを担当しています」（同前）

とはいえ、そこまでの知識を持つ影山も特異な存在といえる。

「井桁さんも仕事を受けた以上、勉強しているはずですし知識を出して語ることもできるでしょう。ただあえて“盛り上げ役”に徹しているのではないでしょうか」（同前）

スポーツイベントを盛り上げる芸能人の立ち位置については、今後も議論が続きそうだ。