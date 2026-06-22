三浦大知、新曲「Crave」サプライズ配信
三浦大知のデジタルシングル「Crave」が、本日6月22日0時に突如配信リリースされ、新アー写も公開された。
三浦大知公式Xでは6月11日から投稿されては1時間で消えるポストが突如出現し、ファンの間で考察や謎解きが始まっていた。その投稿内容は無音の動画や、何かのシルエットと音のみの動画、「意味は要らない」などと言った謎のメッセージだけの投稿、さらには謎のカウントダウンなど、予測不能な投稿ばかり。公式Xで展開されたこの謎だらけの投稿は、ファンの間で話題を呼んでおり、そして本日、ようやくその正体が明らかとなった。
配信された新曲「Crave」は、理由では説明できない衝動や渇望をテーマにした楽曲。心地よく浮遊感のある静かなサウンドから始まりながらも、楽曲が進むにつれて自身を突き動かすエネルギーが徐々に解き放たれ、終盤には爆発的な熱量を帯びた展開へと変化していく。
ラストの「まだやれる」「果てるまで」という力強いメッセージには、表現者として進み続けたいという三浦大知自身の意志も重なる。静寂と熱量の二面性を併せ持つダイナミックな楽曲の展開にも注目だ。
また、配信に合わせてYouTubeにて公開された「Crave (Raw ver.) -Music Video-」では、楽曲が持つ静寂と熱量を視覚的にも表現。映像は冒頭からラストまで三浦大知一人が踊り続けるワンカットで構成されている。
一見すると同じ振付にも見える1コーラス目と2コーラス目だが、1コーラス目では柔らかく、2コーラス目では内側から湧き上がる渇望や衝動をより強く感じさせるパフォーマンスへと変化。そして終盤にかけては、「まだやれる」というメッセージと呼応するかのように熱量が加速し、圧巻のダンスパフォーマンスで締めくくられる。楽曲と共に変化していく映像とパフォーマンスの熱にもぜひ注目して欲しい。
Digital Single「Crave」
URL : https://MIURADAICHI.lnk.to/Crave
＜DAICHI MIURA LIVE TOUR 2026 Raw / Bare＞
埼玉・三郷市文化会館 大ホール
2026年9月12日(土)開場16:30/開演17:30
2026年9月13日(日)開場15:00/開演16:00
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大阪・グランキューブ大阪
2026年9月20日(日)開場17:00/開演18:00
2026年9月21日(月・祝)開場16:00/開演17:00
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東京・SGC HALL ARIAKE
2026年9月24日(木)開場17:30/開演18:30
2026年9月25日(金)開場17:30/開演18:30
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埼玉・川口リリア・フカガワみらいホール(メインホール)
2026年10月6日(火)開場17:30/開演18:30
お問い合わせ：クレリアン https://www.clelien.com/
静岡・富士市文化会館ロゼシアター 大ホール
2026年10月17日(土)開場16:30/開演17:30
お問い合わせ：キョードー東海 052-972-7466
岐阜・長良川国際会議場 メインホール
2026年10月18日(日)開場16:30/開演17:30
お問い合わせ：キョードー東海 052-972-7466
千葉・松戸・森のホール21 大ホール
2026年10月24日(土)開場16:30/開演17:30
お問い合わせ：KMミュージック 045-201-9999
宮城・仙台サンプラザホール
2026年10月30日(金)開場17:30/開演18:30
お問い合わせ：EDWARD LIVE 022-266-7555
岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール
2026年10月31日(土)開場16:30/開演17:30
お問い合わせ：EDWARD LIVE 022-266-7555
高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール
2026年11月6日(金)開場17:30/開演18:30
お問い合わせ：HIGHERSELF 082-545-0082
岡山・倉敷市民会館
2026年11月8日(日)開場16:30/開演17:30
お問い合わせ：HIGHERSELF 082-545-0082
神奈川・よこすか芸術劇場 大劇場
2026年11月18日(水)開場17:30/開演18:30
お問い合わせ：KMミュージック 045-201-9999
兵庫・神⼾国際会館こくさいホール
2026年11月22日(日)開場16:30/開演17:30
2026年11月23日(月・祝)開場15:00/開演16:00
お問い合わせ：サウンドクリエーター 06-6357-4400
福岡・福岡サンパレス ホテル&ホール
2026年11月27日(金)開場17:30/開演18:30
お問い合わせ：BEA 092-712-4221
熊本・熊本城ホール メインホール
2026年11月29日(日)開場16:30/開演17:30
お問い合わせ：BEA 092-712-4221
愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
2026年12月19日(土)開場16:30/開演17:30
2026年12月20日(日)開場15:00/開演16:00
お問い合わせ：キョードー東海 052-972-7466
[チケット料金]
指定席 9,900円[税込]
※3歳未満入場不可、3歳以上のお子様はチケットが必要です。
※ファミリー席・着席指定席はファンクラブ先行受付のみの実施となります。
URL : https://daichi-miura.jp/news/list/6/7/