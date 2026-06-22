三浦大知のデジタルシングル「Crave」が、本日6月22日0時に突如配信リリースされ、新アー写も公開された。

三浦大知公式Xでは6月11日から投稿されては1時間で消えるポストが突如出現し、ファンの間で考察や謎解きが始まっていた。その投稿内容は無音の動画や、何かのシルエットと音のみの動画、「意味は要らない」などと言った謎のメッセージだけの投稿、さらには謎のカウントダウンなど、予測不能な投稿ばかり。公式Xで展開されたこの謎だらけの投稿は、ファンの間で話題を呼んでおり、そして本日、ようやくその正体が明らかとなった。

配信された新曲「Crave」は、理由では説明できない衝動や渇望をテーマにした楽曲。心地よく浮遊感のある静かなサウンドから始まりながらも、楽曲が進むにつれて自身を突き動かすエネルギーが徐々に解き放たれ、終盤には爆発的な熱量を帯びた展開へと変化していく。

ラストの「まだやれる」「果てるまで」という力強いメッセージには、表現者として進み続けたいという三浦大知自身の意志も重なる。静寂と熱量の二面性を併せ持つダイナミックな楽曲の展開にも注目だ。

また、配信に合わせてYouTubeにて公開された「Crave (Raw ver.) -Music Video-」では、楽曲が持つ静寂と熱量を視覚的にも表現。映像は冒頭からラストまで三浦大知一人が踊り続けるワンカットで構成されている。

一見すると同じ振付にも見える1コーラス目と2コーラス目だが、1コーラス目では柔らかく、2コーラス目では内側から湧き上がる渇望や衝動をより強く感じさせるパフォーマンスへと変化。そして終盤にかけては、「まだやれる」というメッセージと呼応するかのように熱量が加速し、圧巻のダンスパフォーマンスで締めくくられる。楽曲と共に変化していく映像とパフォーマンスの熱にもぜひ注目して欲しい。

Digital Single「Crave」

URL : https://MIURADAICHI.lnk.to/Crave