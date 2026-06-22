ＴＤＳＥ<7046.T>が反発している。前週末１９日の取引終了後に、ＳＮＳ分析ツール「Ｑｕｉｄ Ｍｏｎｉｔｏｒ」において、ＡＩエージェントによるＳＮＳ分析の関連製品「Ｑｕｉｄ Ｔｅｒｍｉｎａｌ」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。



「Ｑｕｉｄ Ｔｅｒｍｉｎａｌ」は、指定したキーワードやカテゴリをもとにＡＩエージェントがＳＮＳデータを分析し、ポジティブ・ネガティブの傾向やＳＮＳ別の反応、主要な話題をレポート形式で表示する機能。分析担当者は複雑な設定を行うことなく、データ抽出や集計、レポート作成にかかる工数を削減できるほか、レポート内容に関して質問できるＡＩチャットボット機能「Ａｓｋ Ｑ」を搭載することで、分析結果の不明点を深掘りすることも可能としている。



出所：MINKABU PRESS