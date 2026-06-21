フルカラーマンガ「あめあめふれふれうそやんで」が梅雨限定の半額セール開催中！2026年度5月分のGIGAZINEのアクセス解析結果はこんな感じ
お知らせその1。6月4日に梅雨入りが発表されたとのことで「雨好きな少女が、雨を嫌う雨男とともに、雨のない晴れ間を探す」という2週間の出会いを描くフルカラーコミック「あめあめふれふれうそやんで」の半額セールを開催中です。梅雨明けまでがセール期間になっているので、この機会にぜひ読んでみてください。
Amazon.co.jp: あめあめふれふれうそやんで (GIGAZINE) eBook : トラ太郎, ゆめき, GIGAZINE: Kindleストア
また、「あめあめふれふれうそやんで」のあらすじやイラスト制作の裏話を以下の記事でチェックできます。
梅雨が訪れたので雨が降り続く2週間を描くマンガ「あめあめふれふれうそやんで」の半額セールを開始しました - GIGAZINE
お知らせその2、茨木小学校の放課後こども教室でのイラストマンガ創作部の講座の開催が9月以降も決定しました！前回と同じく持ち物不要・参加費用ゼロ円です。また、茨木小学校以外からの問い合わせも増加しており、順次対応中となっています。講座の内容がどんな感じなのかは以下の記事を読むとよくわかります。
茨木小学校の放課後こども教室で創作部「みんなで同時にイラストをラクガキ」講座全6回やってみたよレポート - GIGAZINE
お知らせその3。9月12日(土)に茨木小学校で開催される「ふるさとまつり」にイラストマンガ創作部として模擬店を初出店することになりました、パチパチパチ！「地元のイベントで模擬店を出したいけどどういうのをそろえればいいのか？」という視点でいろいろなハードウェアのレビューもしていくので乞うご期待！
というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。
◆2026年5月
アクセスリクエスト数：1億7138万
ページビュー：5102万(262万増)
ユニークユーザー数：1707万(176万減)
転送量：13.937TB
※Cloudflareによる計測結果です。
転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約12.049TB。HTML、RSSなどが約1.888TB。
また、2026年5月に作成した記事数は649本。
次に、2026年5月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。
1位：作家や批評家が選んだ「史上最高の小説100選」が発表される
2位：AIモデルに「あなたは熟練プログラマーです」と伝えるとかえってプログラマーとしての能力が低下する
3位：好きな声で好きなセリフを喋らせられるローカルAI「Irodori-TTS」の使い方、日本語特化でローカル動作するので無制限に生成し放題
4位：「大昔の昆虫が巨大だったのは酸素濃度が高かったから」という定説を覆す研究結果が示される
5位：金がさびることのない原子レベルの理由が解明される
6位：博物館に数十年展示されていた化石が新種の巨大肉食獣だったことが判明
7位：ChatGPT 5.5 Proが博士課程レベルの数学研究を1時間で実行、数学者が「人間の研究の最低ラインが変わる」と指摘
8位：AIが「その感覚、完全に正しいです」などのごますり構文を使ってくる条件がAnthropicの調査により判明
9位：人間には普通の契約書に見えるのに「嘘のフォント」でAIだけ別の文章を読まされる「Noroboto」攻撃とは？
10位：YouTubeで頻発する「量産型コンテンツ誤認定からの収益化停止措置」に対抗する収益化手法が人気YouTuberによって編み出される
というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。
1位：Chrome：63.80％（0.77％pt増）
2位：Safari：17.01％（1.40％pt減）
3位：Edge：6.69％（0.26％pt減）
4位：Firefox：5.25％（0.25％pt増）
5位：Safari (in-app)：4.36％（0.82％pt増）
6位：Android Webview：1.88％（0.15％pt減）
7位：Opera：0.48％（0.02％pt減）
8位：Samsung Internet：0.23％（0.01％pt増）
9位：Mozilla Compatible Agent：0.14％（増減無し）
10位：(not set)：0.08％（0.02％pt減）
次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。
1位：X（前月1位）
2位：はてなブックマーク（前月3位）
3位：Google ニュース（前月2位）
4位：SmartNews（前月4位）
5位：Facebook（前月5位）
6位：DuckDuckGo（前月6位）
7位：Bluesky（前月7位）
8位：MSN（前月8位）
9位：togetter（前月9位）
10位：Inoreader（前月10位）
次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。
1位：AI
2位：9
3位：youtube
4位：yt-dlp
5位：ゴム
6位：claude
7位：宇宙
8位：画像生成
9位：セルフホスト
10位：LLM
取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。
また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。
それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。
最後に、親愛なる読者の皆さまからの物質的支援・金銭的支援のおかげで、GIGAZINEのサーバーたちがせっせと動いています。1円でも良いので助けてくれると非常に助かります！
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