猫さんの両前足に手で触れる、ネコチャレンジをやってみたパパさんとママさん。猫さんは、2人の手の匂いを嗅いだ後、やさしくなめて、頬をすり寄せてきたのだとか。動画は18万回以上も再生され、「うちはめっちゃ嫌がるので、触んなっ、ペッペッ、ってされますww」「可愛い。やってみまーす」とのコメントが集まっています。

【動画：テーブルの上でくつろぐ猫→パパとママがおててに触れてみたら…とんでもなく可愛い『リアクション』】

ネコチャレンジをやってみた

Instagramアカウント「atasena_maru」さまに登場したのは、頭に丸いワンポイントの特徴的な柄がある、あたまるくん。この日、あたまるくんがテーブルの上でくつろいでいたので、パパさんとママさんはネコチャレンジをやってみたのだとか。

パパさんとママさんは、あたまるくんの前足にそれぞれ片手でそっと包み込むように触れたとのこと。あたまるくんは、不思議そうに2人の手を見つめ、何をしているのか考えている様子だったのだそう。

2人の手を順番になめてくれるあたまるくん

あたまるくんは、パパさんとママさんの手を順番になめてくれたのだとか。なめ終わった後は、2人の手の間に顔を埋め、甘えるようなしぐさを見せたとのこと。ふわふわの毛で、2人の手が包み込まれます。

あたまるくんは、そのまま2人の手の上で落ち着いていたのだそう。ママさんは、絶対に可愛いので、お家の猫さんでもぜひチャレンジをやってみてくださいとのことでした。

仲良しな兄弟猫たちの日常

あたまるくんは、弟のせなまるくんと一緒に暮らしているのだとか。せなまるくんは、背中に丸いワンポイントの柄があるのだそう。2人は、お互いの距離感を計りながら、少しずつ仲良くなっていったとのこと。

あたまるくんは、元気いっぱいなせなまるくんを隣でやさしく見守りながら、危ないことが無いようにお世話をしているのだそう。とても良いお兄ちゃんをしてあげているとのことでした。

あたまるくんがネコチャレンジに挑戦する様子は、Instagramで18万回以上も再生され、「可愛いーーー」「やってみようっと。ショック受けるかもだけど」「カワイイー。うちの子 手をガブっで終了しました。カワイイ子が羨ましい」「かわいい。やってみたいけどオテテに手をのせた時点でガブリだとおもう、うちの姫は…笑」「うちのねこちゃんは、相手は舐めて、僕にシャーをしそう…」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「atasena_maru」さまには、あたまるくんとせなまるくんの日常の動画がたくさん投稿されています。せなまるくんを弟に迎えた日からの、兄弟の記録を見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「atasena_maru」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。