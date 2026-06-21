メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦。日本テレビ系の中継では、元日本代表の本田圭佑が解説を務めた。

オランダとのF組初戦（日本時間15日）はNHKで解説を務めた本田。チュニジア戦は、日本テレビの「日本戦スペシャルアンバサダー」として解説を担当した。

本田は前半、FW上田綺世のプレーに注目。「今日は上田さん絶対点取る気するなぁ。さっき突破した時に、シュート打たずにパス出してた。角度がなかったんでパス当たり前かもしれないけど、FWってああいうところ打ったりする。あそこ迷わずパス出してたんで取ると思う。力が抜けてるってことです」と話した。

さらに実況から「点を取る時は分かる？」と自身の経験を問われると、「わかるようでわからないような、わからないようでわかるような。なんか、わからないこと言ってますけど」とコメント。これにファンは反応し、Xには「本田さん最高かよ」「どっちなんだー！！！！」「このケイスケホンダすきいいいい！！！！」「今日も本田さんが面白い」などの声が上がっていた。

9分後、1-0の前半31分に上田がゴールを決めて貴重な追加点。本田の予言が的中した。



（THE ANSWER編集部）