◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

８大会連続８度目出場のＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦した。日本は前半４分、ＭＦ中村敬斗の左クロスをＭＦ鎌田大地が左足で合わせて先制ゴールを決めた。鎌田は初戦オランダ戦の同点ゴールに続く２試合連続弾となった。これまでの日本のW杯史上最速だった２１０８年ロシア大会１次リーグ初戦コロンビア戦、ＰＫによる香川真司の前半６分の得点を抜いて、最速弾となった。Ｗ杯での２試合連続ゴールは２００２年日韓大会のＭＦ稲本潤一以来２人目。

森保ジャパンは初戦のオランダ戦で２度のリードを許しながらも、ＭＦ中村敬斗、鎌田大地のゴールでドロー粘り強く勝ち点１をつかんだ。

過去のＷ杯７大会で１次リーグ２戦目は１勝３分け３敗と勝ちきれない状況が続いている。自国開催だった２００２年日韓大会（対ロシア、１〇０）が唯一の勝利だ。

森保一監督は前日会見でチュニジア戦について「１戦目の敗戦を取り返そうと、死にもの狂いでくるメンタリティーに受け身にならず、相手よりも強い気持ちを持って戦う」と宣言。チュニジア戦は左膝負傷で久保が欠場したが、選手層の厚さを見せて鬼門を突破したい。

◆過去Ｗ杯の日本の１次リーグ第２戦（１勝３分け３敗）

▽９８年フランス大会（岡田武史監督、１次Ｌ敗退） クロアチア戦（０●１） 後半３２分に速攻から失点。２連敗で決勝Ｔ進出が断たれた

▽０２年日韓大会（トルシエ監督、１６強） ロシア戦（１〇０）後半６分にＭＦ稲本潤一がＷ杯デビューから２戦連発。Ｗ杯初勝利

▽０６年ドイツ大会（ジーコ監督、１次Ｌ敗退） クロアチア戦（０△０） 決勝Ｔへ勝利が必須の中、ＦＷ柳沢敦が決定機を外すなど無得点ドロー

▽１０年南アフリカ大会（岡田武史監督、１６強） オランダ戦（０●１） 後半８分にＭＦスナイデルに強烈ミドルを浴びて失点。堅守崩せず完封負け

▽１４年ブラジル大会（ザッケローニ監督、１次Ｌ敗退） ギリシャ戦（０△０） 前半３８分に相手が１人退場も無得点ドロー。自力での決勝Ｔ進出が消滅

▽１８年ロシア大会（西野朗監督、１６強） セネガル戦（２△２） ２度リードを許すもＭＦ乾貴士、本田圭佑の得点で追いつく

▽２２年カタール大会（森保一監督、１６強） コスタリカ戦（０●１） 第１戦ドイツ戦から先発５人変更。後半３６分にミスから失点し、格下に黒星