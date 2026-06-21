ひとり暮らしは気楽。でも不安もある――60代おひとりさまが続ける5つの安心習慣

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ouTubeチャンネル「【60代シニアライフ】ひごの暮らし」が、「【60代ひとり暮らし】5つの不安対策で安心感をプラス！」と題した動画を公開しました。



動画では、60代おひとりさまのひごひろみさんが、ひとり暮らしの魅力と、その一方で感じる不安について自身の体験を交えながら語っています。



ひとり暮らしの良さとして挙げるのは、「自分のペースで暮らせること」や「人間関係のストレスが少ないこと」。誰にも気を遣わず、自分らしく過ごせる自由な暮らしの魅力を紹介しています。



しかし、良いことばかりではありません。動画では、急な体調不良への不安や、誰とも話さない日が続くことによる孤独感など、シニア世代のひとり暮らしで感じやすい5つの心配事についても触れています。



その対策として、毎朝家族や友人に「元気です」とメッセージを送ることや、朝のルーティンを決めて生活リズムを整えることなど、ひごさん自身が実践している工夫を紹介。不安を抱え込まず、安心感を持って暮らすためのヒントをわかりやすく伝えています。



また、「ひとりで気ままに暮らす良さを大切にしながらも、ときには誰かと気持ちを分かち合うことで新しい景色が見えてくる」と、人とのつながりの大切さについても語っています。



ひとり暮らしを楽しみながら、前向きに歳を重ねていくためのヒントが詰まった内容です。現在ひとり暮らしをしている方はもちろん、これから迎える方にとっても参考になる動画となっています。