知らないと損をする？クレカマニアが明かす「2名以上で1名無料」の食事特典を年会費ゼロで使う裏技

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」が、「【年会費無料】食事特典を年会費無料で利用する方法をクレカマニアが解説！」と題した動画を公開した。

動画では、「2名以上の予約で1名分無料」となる豪華な食事特典を、カード会社のキャンペーンや招待を利用して年会費無料で使いこなす裏技を明かしている。



プラチナランク以上のクレジットカードに多く付帯する食事特典だが、対象店舗の単価が高く、カード自体の高額な年会費も相まってハードルが高い。

そこで、クレカ40枚以上の発行実績を持つ「ゴールドカードマニア」が、初年度年会費無料キャンペーンを活用する方法を紹介。

対象となる「ダイナースクラブカード」は不定期でキャンペーンを実施しており、「初年度無料の期間で解約してしまえばユーザー的にもデメリットはない」と解説した。

同カードは対象店舗が多く、特典が充実しているという。



さらに、条件達成で「年会費永年無料」になるカードとして「セゾンゴールドプレミアム」を提示。

年間100万円の利用で次年度以降無料になるほか、同社の「三井ショッピングパークカード セゾン」を所持していると、最初から永年無料となる招待が届く可能性があると説明した。

ただし、セゾンゴールドプレミアムはダイナースに比べて利用できる店舗数が少ない点に注意を促している。



最後にマニアは、これら2つのカードを発行するタイミングをずらして両方活用する戦略を提案。

豪華な食事をお得に楽しむための具体的なロードマップが示された、知的好奇心を大いに刺激する動画となっている。



【投稿者紹介】

・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」

これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。

「誰か1人にでも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。

Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。



・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」

http://www.youtube.com/@gold-card-mania

・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」

https://gold-card-mania.com/