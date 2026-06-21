「Snow Man」の宮舘涼太（33）が20日に放送されたTBS「世界くらべてみたら」（後6・51）に出演。自身の父親とLINEしている人気アイドルを明かした。

番組では、これまでMCの上白石萌音が海外で仕事があるたびに“便乗”してロケを敢行してきた。今回は“便乗”したのは第79回カンヌ国際映画祭。ただ、“便乗”した相手は上白石ではなく、映画「黒牢城」に出演した俳優の本木雅弘、菅田将暉、宮舘の3人だった。

3人が挑戦したのは、昔話になぞらえ、現地の人々と物々交換を繰り返して豪華な視聴者プレゼントを目指す「わらしべ長者inカンヌ」。移動の車内でスタッフからSixTONES・ジェシーとの関係性を問われた宮舘は、「ご飯も食べに行きますし、飲みにも行きます」と親密な仲であることを明かした。

プライベートで交流があり、仲の良い関係に本木は「そうなんだ!SixTONESとバチバチじゃないの?」と驚くと、宮舘は笑顔で否定。さらにジェシーについて、「僕の父親となぜか…ずっとLINEしてるんです」という衝撃の事実を告白した。

まさかの父親とLINEでつながっていることに、車内だけでなくVTRを見守っていたスタジオも騒然。菅田が「どういうこと?」と理解が追いつかない様子を見せると、宮舘は「一回交換したら、僕より父親と連絡を取ってる。僕より情報を知っている。ジェシーが」と、ジェシーの方が父親の近況を知っていることを明かした。

この事実について、スタジオ出演していたジェシーは「一緒に飲ませてもらった時に“せっかくだから交換しましょう”ってなって」と経緯を説明。また「たまにお酒を飲んでいると“ジェシー何してる?大好き”って来たり“今日はBBB。涼太が来れないからジェシーどう?”みたいな」と、宮舘の父から積極的に連絡が来ることを語った。