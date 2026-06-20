サッカーショップKAMOがアディダスの新アパレルコレクションを発売開始した

サッカーショップKAMOは6月20日、アディダス「アパレルコレクション『EQT』」のトラックトップを本日より発売開始したと公式X（旧ツイッター）で発表した。

サッカー日本代表の選手たちが移動中に着用しているアイテムの登場に、SNS上では「売り切れんの早いて」などと早くも大きな反響を呼んでいる。

今回のコレクションは、アディダスが手がけるサッカー日本代表の新たなアパレルライン。なかでも本日より発売が開始されたトラックトップは、代表選手たちが実際の移動時に着用している特別なモデルとして注目を集めていた。

人気アイテムの一般販売がついに始まったことで、ショップの案内ページには詳細を求める多くのサポーターが殺到している。選手と同じデザインを身にまとえるプレミアム感や、コレクションの持つ独特のデザイン性がファンの購買意欲を大きく刺激した。

すでに多くのサイズが売り切れ状態に。この公式発表を受け、SNS上では「懐かしー」「買いましたッ」「売り切れんの早いて」といったコメントが寄せられている。待望のアイテム登場にファンが即座に反応しており、その注目度の高さがうかがえる。（FOOTBALL ZONE編集部）