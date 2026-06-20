アイリスオーヤマの公式X（@irisohyama_info）が投稿した、あまりにも大胆な検証ツイートが大きな話題を呼んでいます。その名も「バター丸ごと一本食パン」。パン好きなら一度は夢見る「追いバター」の究極形とも言えるこの企画。焼き上がったのは、想像を絶する「バターの海」に浸かった禁断の姿でした。



【動画】パン生地にバターを丸ごと入れた実験結果

始まりは「最強の塩バターパン」への好奇心

アイリスオーヤマ公式Xの「パン生地にバターを丸ごと入れたら最強の塩バターパンができると思いませんか」という一言から始まりました。投稿に添えられたのは、パン生地の中に文字通りバターを「一本まるごと」包み込む衝撃の光景。焼き上がりを待つフォロワーの間には、期待と驚きの声が広がりました。



その後、ついに完成した食パンの姿を公開。「バター丸ごと一本食パン完成。ふつうの食パンよりもしっとりもちもちになってる！！！白いし、焼いたし、パンに包まれてるのでカロリー0だと教えてもらいました」。投稿された写真では、パンの底からバターが海のように溢れ出しており、まさに背徳の極みです。



コメント欄では、その衝撃的なビジュアルに驚くユーザーたちに対し、公式アカウントがユーモアたっぷりにリプライを返しています。



「肉汁のようにあふれ出たバターがお皿に溜まっている！」

公式：「この溢れたバターは3分後にはパンがすべて吸っていきました」

「すんごー。あふれ出たバターでじゅわじゅわ！！！側面はカリカリなんでしょうか？」

公式：「かりっさくっじゅわっでした！おすそ分けしたい、、！！！」

「バターで揚げられてる…？」

公式：「バターが多すぎて揚げ焼きになってました」

「ちょっと生の部分できてる？」

公式：「火はしっかり通ってて、バターが溶けてじゅわっとなってました」

「わぁー！美味しそうです！！！」

公式：「んま〜でした！！けどしばらくはバターいらないです」



溢れ出したバターを再びパンが吸い込み、側面はバターで「揚げ焼き」状態になるという、まさに計算？し尽くされた仕上がり。実食した公式担当者の「んま〜」という言葉に嘘はないでしょう。しかし、最後の一言「しばらくはバターいらないです」に、バター丸ごと一本という物量の凄まじさが集約されていました。