実は毒性を持つ“アジサイの葉”食中毒も　誤食に注意喚起　専門家「嘔吐やめまい、顔面紅潮といった症状」

梅雨の時期に見頃を迎えるアジサイについて、行政が誤食への注意を呼びかけている。料理の飾りとして添えられた葉を食べて食中毒になったケースがあり、専門家は食べないように注意が必要だと指摘する。

アジサイの葉…“謎の毒”に警戒

梅雨のシーズンまっただ中、見頃を迎えているのはアジサイだ。

しかし、このきれいなアジサイ、食中毒の危険性があるとして行政が注意を呼びかけている。

取材班が向かったのは、境内に約1000本のアジサイが植えられ、“あじさい寺”とも親しまれている川崎市の長尾山妙楽寺だ。

取材班：

アジサイが飾られた手水舎があります。

21日の「あじさい祭り」を前に、訪れた人たちは雨にぬれて一層深まる色合いを楽しんでいた。

来園者：

きれい！雨が時々降るからとてもいいよね。

来園者：

山の斜面とかもすごく広く咲いているので、見応えあってとても楽しかった。

しかし今、アジサイの誤食による危険性が問題となっている。

実は毒性を持つアジサイ。しかし、どの成分が症状を引き起こすのかは分かっていないという。

その葉の形を見てみた。

取材班：

周りがギザギザしているように見えます。少し形は大葉のようにも見えます。

さらに、料理の飾りとして添えられることもあり、誤って口にしてしまい食中毒になる事例が後を絶たない。

来園者：

こういう形で似たのがようかん、水ようかんに付いているじゃないですか。だから皆さん食べられると思うのでしょうね。

来園者：

桜餅だってね、葉っぱ食べるから。

過去には飾り物の葉を食べ食中毒も

実際に2025年、宮崎市の飲食店では、料理に飾り物として添えられたアジサイの葉を食べた客2人が食中毒になった。

さらに2008年には、茨城・つくば市内の飲食店でも、8人が食中毒を起こしている。

注意が必要なのは飲食店だけではない。小さな子どもや散歩中のペットが誤って口にしてしまうケースにも警戒が必要だ。

専門家は次のように指摘する。

東京都薬用植物園主任研究員・中村耕さん：

食べてから30分から40分くらいで食中毒を起こす。嘔吐やめまい、顔面紅潮といった症状を起こすので、食べないように注意が必要です。

（「イット！」6月18日放送より）