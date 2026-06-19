FIFA ワールドカップ 2026。21日に日本は第2戦・チュニジア戦を迎えます。

19日、長野県須坂市では、元日本代表によるトークショーが開かれ、日本の勝利を予想していました。



初戦のオランダ戦。終了間際の同点ゴールで勝ち点を得た日本。21日に、勝てば決勝トーナメント進出がぐっと近づくチュニジア戦を迎えます。





「みなさん、今日はありがとうございます。野人でございます」須坂市の商業施設に登場したのは、サッカー元日本代表の岡野雅行さん。現役時代は“野人”と呼ばれ、日本のワールドカップ初出場を決めるゴールを決める活躍をした岡野さん。信州からもチュニジア戦を盛り上げてもらおうと、ワールドカップの面白さを伝えました。岡野雅行さん「どこの国の選手も命かけてやっているし、だからワールドカップは、みていても面白いんですよ」岡野さんはチュニジア戦をどう予想するのか？岡野雅行さん「2-0です。でも、先制点を取らないと、本当に苦しい試合になると思います」願うのは日本代表の勝利のみ。信州からも熱い声援が送られます。来場者「観客を沸かせられるようないいプレーで、苦しい戦いの中でも、勝ち点3を取るってところに期待したいと思います」岡野雅行さん「絶対今回かなえてほしいのが、今までベスト16じゃないですか。やっぱりベスト8。一歩一歩だと思うんですよ、だからベスト8は行ってほしい」