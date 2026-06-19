100均でこのレベルが買えるとは…！もう専門店で買えなくなっちゃう！多機能ケースが優秀

ノートパソコンやタブレットを持ち歩くとき、周辺機器や文房具がバッグの中がごちゃついてしまうことはありませんか？ダイソーには、そんな場面で役立つ収納力の高いケースがあります。500円とは思えない作りで、専門店で探していた人も思わず手に取りたくなるアイテムです。シンプルなデザインだから職場でも使いやすいですよ。

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商品情報

商品名：マルチケース（黒）

価格：￥550（税込）

PC収納部内寸（約）：縦255mm×横355mm×厚み20mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480847191

A4サイズ・13インチ対応！ダイソーの『マルチケース（黒）』

ノートパソコンやタブレットを持ち運ぶ機会が増えると、マウスやケーブル、文房具なども一緒に持ち歩けるアイテムが欲しくなります。

そんなときに気になったのが『マルチケース（黒）』です。筆者はダイソーの家電小物売り場で見つけました。A4サイズ・13インチ対応のPCケースで、価格は550円（税込）。素材はポリエステル製です。

パソコンと周辺機器をひとまとめに収納できるので、持ち歩く物が多い人ほど便利さを感じやすいアイテムです。

クッション入り収納でPCやタブレットをしっかりガード！周辺機器もまとめて入る！

メイン収納はファスナーで開閉します。内部にはクッション材が入っていて、PCやタブレットなどの大切な機器をしっかり守りながら持ち運べます。

そのままバッグへ入れるよりも安心感があり、移動中のちょっとした接触や擦れを防げるので、ストレスが軽減されます。

前面には機器や文房具を収納できるポケットが付いています。こちらは面ファスナー仕様です。前面収納が充実しているので、細々した持ち物も一緒に整理できるのが嬉しいところ！

ポケットには少しマチがあるため、マウスのように厚みのある小物も入れやすいです。サイズも大きめで、A5サイズのスケジュール帳がすっぽり収まります。

さらに、ポケットの片方にはペンホルダー付き。外出先でメモを取りたいときも、ペンの置き場所に困りません。

パソコン、手帳、ペン、マウスをひとまとめにできるので、「今日はどれを持っていくんだっけ？」と毎回準備する手間も減らせます。

今回は、ダイソーの『マルチケース（黒）』をご紹介しました。色もデザインも派手ではないため、仕事中や打ち合わせの場でも違和感なく使えます。

収納力と実用性を考えると、550円（税込）でここまで揃っているのはかなり驚き。パソコンケースを専門店で探していた人でも、まずはこちらを見てから考えたくなるような仕上がりです。

パソコンを持ち歩く日だけでなく、自宅で保管するときにも活躍してくれます。気になる方は、ぜひダイソーでチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。