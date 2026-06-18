6月16日に放送された『バナナサンド』（TBS系）に、女優・吉高由里子が出演。番組で見せたヘアスタイルに、反響が集まっている。

この日、吉高は映画『黒牢城』の共演者である俳優・本木雅弘や菅田将暉、Snow Man・宮舘涼太らと同番組に出演。豪華グルメをかけて対決に挑む姿が放送されるなか、視聴者の注目を集めたのは、吉高の頭頂部だった。

「番組で、吉高さんの顔がアップになると、髪にはちらちらと白髪が光っている様子がわかりました。もともと吉高さんは、若い頃から何度か白髪が見えると指摘されていたため、白髪が生えやすい体質なのかもしれません。

現在37歳の吉高さんですが、白髪があってもおかしくない年齢です。今後は、あまり白髪を隠しすぎない方向にシフトするのかもしれませんね」（芸能担当記者）

Xでは、吉高の髪にチラ見えする白髪に、親近感を抱く視聴者の声が寄せられている。

《吉高由里子ちゃん白髪がたくさんある！！とても親近感ー！！》

《吉高由里子の頭頂部白髪がキラキラしていて、すごい親近感》

吉高だけではない。この頃の芸能界では、「白髪を隠しすぎない」スタンスが広がっている。

「4月には、『あさイチ』（NHK）に出演した、天海祐希さんの白髪姿が話題を呼びました。58歳の天海さんは、番組内で『あまり白髪を染めたりせず、変化を楽しむ。老化とは呼ばず進化と呼んでいる』と宣言。艷やかな黒髪のなかに、少なくない量の白髪が混ざっており、視聴者の共感を呼んでいます。

小泉今日子さんも、“老化は進化”と公言し、主演ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』（フジテレビ系）で、白髪をハイライトのように見せる“白髪メッシュ”の髪色を披露しています」（同前）

吉高の白髪に共感が集まったように、今後は作り込まれた美しさよりも、ありのままに近い自然体な美しさに支持が集まるようになっていくのかもしれない。