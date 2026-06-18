「十分な安全管理体制の確保を怠ったのはほかならぬ被告だ」。

知床半島沖で２０２２年４月に起きた観光船「ＫＡＺＵ Ｉ（カズワン）」沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長、桂田精一被告（６２）に対し、釧路地裁は１７日、同罪で科すことのできる最長の禁錮５年の判決を言い渡した。法廷に足を運んだ乗客の家族は、被告の安全管理のずさんさを指摘する判決の言葉に、静かに耳を傾けた。

求刑通りの判決に、法廷内では被害者家族のすすり泣きの声が聞かれた。事故で行方不明のままとなっている小柳宝大（みちお）さん（当時３４歳）の父親（６７）は桂田被告を見つめ、判決に大きくうなずいた。

「ついに、上限いっぱいの判決が下ったという安堵（あんど）感と、５年は短すぎるなという、悲しい気持ちの両面がある」。閉廷後、父親は複雑な思いを報道陣に吐露した。

宝大さんは外食チェーン「リンガーハット」で海外店舗の責任者をしていた２０２２年４月、一時帰国中に事故に遭った。父親は大切な息子が突然いなくなった理由を知りたいと、昨年１１月の初公判から計１２回の公判全てを傍聴。法廷には息子のスーツやシャツなどを身に着けて臨んできた。

今年３月には被害者参加制度を利用して桂田被告に直接質問し、４月には意見陳述も行った。意見陳述の内容を考え抜く間、パソコンの脇には乗船前の宝大さんの写真を置いた。「これまでの思い出、生きるはずだった息子の人生を思うと、悔しくて、悲しすぎて、怒りで胸が張り裂けるほど苦しかった」。パソコンの画面が涙でぼやけ、何度も打ち直した。

悲しみは今も癒えない。建て直す予定だった福岡県久留米市の自宅は、２０歳まで暮らした息子との思い出が詰まっていて、取り壊せずにいる。息子の部屋も、趣味だったギターや釣り道具も、そのまま残してある。

自宅の仏壇には、宝大さんのへその緒を入れた桐箱がある。戻って来ない宝大さんの「体」は、これしかない。宝大さんが元気で帰ってくる可能性は低いとわかっていても、「まだ踏ん切りがつかない」と、今も手を合わせることはしない。

判決のあった１７日は、宝大さんが取得していた小型船舶操縦免許証も携えた。「息子も海の状態が分かるから『船長、（運航を）やめたほうがいいよ』とか言ってたんやないか。つらかったろうなと思う」とおもんぱかった。

法廷での桂田被告はこの日、下を向いたり、目をつむったりと落ち着かない様子だったが、水越壮夫裁判長から「被告人を禁錮５年に処する」と言い渡されても前を向いたまま、表情を変えなかった。「ずっと見ていたけれど変わらない。残念な気持ちになった」と父親は悔しがる。

禁錮５年は上限であることは理解しつつ、納得できない思いは強く残る。「息子は３４歳６か月でその後の人生を絶たれた。以降の人生を歩いていってほしかったし、私も命の続く限り見届けたかった」

事故発生から４年余り。判決は「一つの区切り」ではあっても、「私も前向きになっていかなければと思いつつ、なかなかできない」と胸の内を明かす。ただ、同じような事故で悲しい思いをする人がいなくなることを願うばかりだ。（岡絃哉、平向伸次）