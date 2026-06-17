立憲民主党、「自衛隊発言」古賀千景議員の処分伝える「その責任は極めて重い」
立憲民主党は17日、公式Xを更新。15日の参院決算委員会で、自衛官及びその家族、関係者の心情に配慮を欠く発言をしたとして、古賀千景議員の処分を発表した。
【写真】太田光、高市首相陣営の“疑惑”に言及
投稿では「6月15日の決算委員会における古賀千景議員の不適切発言と処分について 立憲民主党代表 水岡俊一」と書き出し「古賀千景参議院議員が6月15日の参議院決算委員会の質疑の中で、不適切な発言を行ったことは誠に遺憾である。その発言は自衛官及びその家族、関係者の心情に配慮を欠くものであり、国民の誤解を招く結果となった。本人は発言を直ちに撤回の上、謝罪し、深く反省しているが、その責任は極めて重い」と言及した。
続けて「よって6月16日、幹事長より厳重注意処分を行い、古賀千景議員に再発防止と信頼回復に努めることを求めた。加えて、文教科学委員会における筆頭理事の任を解くこととした。ここに改めて、立憲民主党代表として、すべての自衛官、ご家族、関係者の皆さまに心から深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
【写真】太田光、高市首相陣営の“疑惑”に言及
投稿では「6月15日の決算委員会における古賀千景議員の不適切発言と処分について 立憲民主党代表 水岡俊一」と書き出し「古賀千景参議院議員が6月15日の参議院決算委員会の質疑の中で、不適切な発言を行ったことは誠に遺憾である。その発言は自衛官及びその家族、関係者の心情に配慮を欠くものであり、国民の誤解を招く結果となった。本人は発言を直ちに撤回の上、謝罪し、深く反省しているが、その責任は極めて重い」と言及した。
続けて「よって6月16日、幹事長より厳重注意処分を行い、古賀千景議員に再発防止と信頼回復に努めることを求めた。加えて、文教科学委員会における筆頭理事の任を解くこととした。ここに改めて、立憲民主党代表として、すべての自衛官、ご家族、関係者の皆さまに心から深くお詫び申し上げます」と謝罪した。