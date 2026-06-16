やす子 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　お笑い芸人やす子が16日、午後7時46分ごろ、最大震度5弱を観測する地震の発生を受けて自身のSNSを更新。今後の注意点を呼び掛けた。

【写真】地震発生直後に注意を呼びかけたやす子

　やす子地震発生の約5分後に自身のSNSを更新。「地震強かったですね。皆さん大丈夫ですか？」と語りかけると「余震に気をつけましょう」と伝えた。

　さらには「枕元に靴を置く」「モバイルバッテリーは充電しておく」「今夜はお風呂の水は抜かない」といった余震への備えを解説。「大地震が起きるとテレビ、携帯使えなくなります　ラジオを手元に用意しておくと良いかもです」と呼びかけた。

　この投稿には「参考になります」「的確なアドバイスありがとう」などといった声が寄せられている。